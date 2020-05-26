Журналиста Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке за одиночный пикет в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции»

Обновлено. На Илью Азара составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митингов и пикетов). Статья предусматривает штраф 300 тысяч рублей или административный арест до 30 суток.

Журналист, муниципальный депутат Илья Азар задержан во время одиночного пикета у здания МВД на улице Петровка в Москве, сообщает «ОВД-Инфо».

Азар устроил пикет в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» .

На пикет Азар вышел после того, как ранее 26 мая у здания на Петровке был задержан Виктор Немытов, проводивший акцию в поддержку Воронцова.

Илья Азар был участником и организатором акций, проходивших в Москве летом 2019 года, в частности, шествия в поддержку журналиста «Медузы» . Азар также проводит «метропикеты» — еженедельные акции в поддержку политзаключенных.

За участие в несогласованной акции протеста против политических репрессий, прошедшей в Москве 31 августа, Азар был оштрафован на 300 тысяч рублей. Деньги на оплату штрафа были собраны за счет пожертвований.