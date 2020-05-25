Суд арестовал администратора паблика «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова по делу о распространении порнографии

Тверской суд Москвы арестовал администратора паблика «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова в рамках дела о распространении порнографии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Худяков арестован на два месяца, до 22 июля 2020 года. Его подозревают в преступлении, предусмотренного пунктами а) и б) части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета).

Подозреваемым по делу также проходит создатель паблика Владимир Воронцов. По версии следствия, в 2018 году он распространил в социальных сетях интимные фотографии неназванной женщины; дело завели по ее заявлению.

Воронцов также обвиняется в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего полицейского за отказ от распространения личных фотографий. Сейчас основатель «Омбудсмена полиции» находится под арестом.

Воронцов отрицает вину и связывает преследование со своей деятельностью по защите прав рядовых сотрудников полиции.