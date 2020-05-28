Акция солидарности с арестованным журналистом Ильей Азаром. Полиция задержала людей в Москве и Петербурге

Евгений Фельдман для «Медузы»

В Москве 28 мая прошла серия одиночных пикетов в поддержку журналиста и муниципального депутата Ильи Азара. Утром Азар получил 15 суток административного ареста. Суд счел, что его одиночный пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова подпадает под административную статью о повторном нарушении законодательства о митингах.

Пикеты проходили у здания ГУ МВД на Петровке, их участники были задержаны. Всего известно о восьми задержанных — это главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, главный редактор «Таких дел» Анастасия Лотарева, журналисты Михаил Фишман, Илья Васюнин, Виктория Ивлева, писательница Алиса Ганиева.

Прямой эфир от ОВД. Задержаны Плющев, Фельгенгауэр, Смирнов, Фишман и другие МБХ медиа

На задержанных составляют протоколы сразу по двум статьям — о нарушении правил проведения митингов и о нарушении режима самоизоляции. Фельгенгауэр, Плющева и Смирнова отпустили из полиции, остальные пока находятся в ОВД. «Апология протеста» писала, что на Лопыреву полицейские оформляют протокол о повторном нарушении правил проведения митингов и хотят оставить ее на ночь в отделе.

Журналистов задерживали полицейские с одинаковыми номерами жетонов. Как видно на фотографиях с места событий, два сотрудника полиции носят нагрудные знаки с номерами 010474 МКВ, что противоречит законодательству. В пресс-службе ГУ МВД Москвы отказались дать «Медузе» оперативный комментарий по этому поводу, пообещав, что вскоре объяснение появится на сайте ведомства.

В Санкт-Петербурге несколько человек вышли на пикеты у Гостиного двора. Семь человек задержаны.

Петр Ковалев / ТАСС / Scanpix / LETA

Освободить Азара и других задержанных журналистов призвал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Отпустить Азара из-под ареста также потребовала Amnesty International, назвавшая его узником совести, и муниципальные депутаты Москвы. «Новая газета» запустила онлайн-петицию на сайте Change.org в поддержку Азара и других задержанных.

Григорий Левченко