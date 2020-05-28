Муниципальные депутаты Москвы потребовали освободить Илью Азара

Муниципальные депутаты района Хамовники потребовали освободить из-под ареста журналиста Илью Азара. Текст обращения направил в редакцию «Медузы» депутат Николай Господарик.

«Мы считаем этот арест незаконным: проведение одиночных пикетов не требует согласования с властями. Илья не нарушил никаких законов, находился на пикете в маске и перчатках, не подвергал риску здоровье прохожих. Очевидно, что арест Ильи связан исключительно с его политическими взглядами и активной публичной деятельностью по защите прав граждан России на свободу слова и собраний. Мы, депутаты Хамовников, полностью поддерживаем Илью в этой борьбе», — говорится в обращении.

Помимо этого, депутаты как Хамовников, так и других московских районов начали собирать подписи под обращением на имя главы ГУ МВД Москвы Олега Баранова с просьбой освободить Азара из-под ареста. Под обращением подписались более 70 человек.

Освободить Азара также потребовала международная правозащитная организация Amnesty International, назвавшая его узником совести.

Илья Азар утром 28 мая был арестован на 15 суток. Суд счел, что его одиночный пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова нарушает законодательство о митингах.

На одиночных пикетах в поддержку Азара позже были задержаны журналисты Сергей Смирнов, Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев.

Илья Азар с 2017 года является депутатом района Хамовники.