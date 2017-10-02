ЦБ планирует объединить Бинбанк и «Открытие»

Бинбанк и «Открытие», санацию которых проводит Банк России, «с большой степенью вероятности» будут объединены, заявил в интервью ТАСС первый заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин.

По словам Тулина, Бинбанк предполагается присоединить к «Открытию».

«В определении кандидатуры руководителя Бинбанка на период до объединения двух банков, по-видимому, уместно участвовать будущему руководству „ФК Открытие“», — добавил он.