ЦБ планирует объединить Бинбанк и «Открытие»
Бинбанк и «Открытие», санацию которых проводит Банк России, «с большой степенью вероятности» будут объединены, заявил в интервью ТАСС первый заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин.
По словам Тулина, Бинбанк предполагается присоединить к «Открытию».
«В определении кандидатуры руководителя Бинбанка на период до объединения двух банков, по-видимому, уместно участвовать будущему руководству „ФК Открытие“», — добавил он.
«С большой степенью вероятности Бинбанк будет в перспективе присоединен к „ФК Открытие“», — сказал он.
ЦБ объявил о санации «Открытия», входившего в пятерку крупнейших в РФ банков по размеру капитала, в конце августа 2017 года. Санация «Открытия» проводится по новой для России схеме — через Фонд консолидации банковского сектора. Эта схема финансового оздоровления предполагает, что ЦБ становится собственником как минимум 75% банка, а если в капитале кредитной организации есть «дыры», то и всего банка целиком. В сентябре ЦБ решил санировать Бинбанк по той же схеме, что и «Открытие».
«Дыра» в капитале Бинбанка предварительно оценивается в 250-350 миллиардов рублей, на спасение «Открытия» и входящих в одну группу с ним банков, по оценке ЦБ, потребуется до 400 миллиардов рублей. Предполагается, что оба банка в процессе санации перейдут к ЦБ. После завершения процедуры финансового оздоровления банки могут быть проданы.