ЦБ оценил «дыру» в капитале Бинбанка в 300 миллиардов рублей

Коммерсант
11:37, 21 сентября 2017
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«Дыра» в капитале Бинбанка предварительно оценивается в 250-350 миллиардов рублей, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.

Такой объем резервов, цитирует «Коммерсант» заявление Поздышева, нужно будет сформировать для покрытия проблемных долгов. «Но точную оценку даст временная администрация», — подчеркнул он.

Поздышев также рассказал, что владельцы Бинбанка несколько месяцев вели переговоры с регулятором, предложив несколько планов финансового оздоровления банка, ни один из которых ЦБ не устроил.

Предложенные Бинбанком планы, по словам Поздышева, «сводились к тому, чтобы ЦБ выдал льготный кредит в значительном объеме на срок десять лет, а собственники за это время обещали решить все проблемы».

По данным ЦБ, объем связанных с акционерами кредитов [в группе Бинбанка] значителен, но практически весь сформирован на балансе банка «Рост». Как уточнил Поздышев, порядка 75% портфеля «Роста» — это кредиты аффилированным с банком структурам.

Коммерсант
ЦБ 21 сентября принял решение о санации Бинбанка с использованием Фонда консолидации банковского сектора. Такая схема предполагает, что регулятор получит не менее 75 процентов санируемого банка.
Бинбанк сам обратился к ЦБ с просьбой о санации, заявил ранее совладелец и глава совета директоров кредитной организации Микаил Шишханов.
Вместе с Бинбанком процедуру финансового оздоровления пройдут и другие кредитные организации, входящие в его группу, в том числе «Рост банк».
Первым банком, санированным с использованием Фонда консолидации банковского сектора, в конце августа стало «Открытие». На спасение «Открытия», по предварительным оценкам ЦБ, потребуется до 400 миллиардов рублей.

Санация Бинбанка

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