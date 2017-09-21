ЦБ оценил «дыру» в капитале Бинбанка в 300 миллиардов рублей
«Дыра» в капитале Бинбанка предварительно оценивается в 250-350 миллиардов рублей, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.
Такой объем резервов, цитирует «Коммерсант» заявление Поздышева, нужно будет сформировать для покрытия проблемных долгов. «Но точную оценку даст временная администрация», — подчеркнул он.
Поздышев также рассказал, что владельцы Бинбанка несколько месяцев вели переговоры с регулятором, предложив несколько планов финансового оздоровления банка, ни один из которых ЦБ не устроил.
Предложенные Бинбанком планы, по словам Поздышева, «сводились к тому, чтобы ЦБ выдал льготный кредит в значительном объеме на срок десять лет, а собственники за это время обещали решить все проблемы».
По данным ЦБ, объем связанных с акционерами кредитов [в группе Бинбанка] значителен, но практически весь сформирован на балансе банка «Рост». Как уточнил Поздышев, порядка 75% портфеля «Роста» — это кредиты аффилированным с банком структурам.