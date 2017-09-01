ЦБ: на спасение банковской группы «Открытие» потребуется до 400 миллиардов рублей

Центробанк предварительно оценил потребность в докапитализации банковской группы «Открытие» в 250-400 миллиардов рублей, заявил в интервью Reuters зампред ЦБ Василий Поздышев.

Значительный объем средств, сообщил Поздышев, уйдет на поддержку страховой компании «Росгосстрах», а также на завершение санации банка «Траст»

Речь, подчеркнул зампред ЦБ, идет о предварительных оценках, так как еще не все активы группы изучены временной администрацией.

Под действие программы финансового оздоровления группы «Открытие», заявил Поздышев, подпадают около 30 юридических лиц, включая пенсионные фонды и «Росгосстрах».

The Financial Times 31 августа сообщала со ссылкой на три источника в ЦБ России, что затраты на санацию банка «Открытия» могут быть сопоставимы с потраченным на финансовое оздоровление Банка Москвы в 2011 году. На санацию Банка Москвы, как объявлял ЦБ, было выделено 294,8 миллиарда рублей. FT пишет о потраченных на Банк Москвы 14 миллиардах долларов.