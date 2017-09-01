ЦБ: на спасение банковской группы «Открытие» потребуется до 400 миллиардов рублей

Reuters
12:35, 1 сентября 2017
Надежный источник

Центробанк предварительно оценил потребность в докапитализации банковской группы «Открытие» в 250-400 миллиардов рублей, заявил в интервью Reuters зампред ЦБ Василий Поздышев.

Значительный объем средств, сообщил Поздышев, уйдет на поддержку страховой компании «Росгосстрах», а также на завершение санации банка «Траст»

Речь, подчеркнул зампред ЦБ, идет о предварительных оценках, так как еще не все активы группы изучены временной администрацией.

Под действие программы финансового оздоровления группы «Открытие», заявил Поздышев, подпадают около 30 юридических лиц, включая пенсионные фонды и «Росгосстрах».

The Financial Times 31 августа сообщала со ссылкой на три источника в ЦБ России, что затраты на санацию банка «Открытия» могут быть сопоставимы с потраченным на финансовое оздоровление Банка Москвы в 2011 году. На санацию Банка Москвы, как объявлял ЦБ, было выделено 294,8 миллиарда рублей. FT пишет о потраченных на Банк Москвы 14 миллиардах долларов.

«По предварительным оценкам, с учетом того, что еще не все активы группы изучены временной администрацией, объем докапитализации по всей группе, который может потребоваться, находится в пределах 250-400 миллиардов рублей», — сказал Поздышев.

Reuters
ЦБ решил санировать банк «Траст» в декабре 2014 года. Затраты на финансовое оздоровление этого банка тогда оценивались в 127 миллиардов рублей. Санатором «Траста» было выбрано «Открытие». В конце 2015 года «Открытие» обратилось в Агентство по страхованию вкладов с просьбой выделить еще 50 миллиардов рублей на санацию «Траста», так как «дыра» в балансе банка оказалась больше, чем предполагалось ранее. Санацию «Траста» в «Открытии» называли «тяжелейшим испытанием».
В 2016 году «Открытие» купило компанию «Росгосстрах» и одноименный банк. Убытки «Росгосстрах» по итогам 2016 года составляли более 33 миллиардов рублей. В 2017 году «Открытие» вложило в «Росгосстрах» не менее 40 миллиардов рублей.
Из «Открытия» с мая 2017 года происходил массовый отток средств вкладчиков. В июне, по данным «Ведомостей», госструктуры вывели из банка более 100 миллиардов рублей. С 3 июля по 24 августа, сообщал, директор департамента системно-значимых кредитных организаций Банка России Михаил Ковригин, со счетов в банке физические и юридические лица забрали более 500 миллиардов рублей.
29 августа ЦБ объявил о санации банковской группы «Открытие». Финансовое оздоровление группы планируется проводить по новой схеме — через Фонд консолидации банковского сектора. Предполагается, что после завершения процедуры санации основным владельцем «Открытия» станет ЦБ, а акционеры сохранят не более 25 процентов банка и то только в том случае, если в банке не будет выявлена «дыра».

Санация "Открытия"

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