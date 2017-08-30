Все радуются, что «Открытие» перешло под контроль ЦБ. Но остаются вопросы

Санация банковской группы «Открытие», одной из крупнейших в России, произошла очень гладко: паники среди клиентов не случилось, решение приветствовали и в банке, и в ЦБ, аналитики говорили , что санация — лучший вариант из всех возможных. Да, паники и эффекта домино удалось избежать, но вопросы к происходящему вокруг «Открытия» остаются. Вот они.

Сколько все это стоит?

Санация «Открытия» уникальна не только по масштабам, но и по структуре: впервые в истории российского рынка проблемный банк перешел под контроль Центробанка, а не частной финансовой организации или Агентства по страхованию вкладов. Обычно при санации сразу объявлялось, сколько денег от государства получит санатор и на каких условиях, но сейчас ЦБ про это ничего не говорит. Соответственно, неясен и масштаб проблем у «Открытия». У него действительно все было очень плохо? Его действительно надо спасать? Он не мог сам выжить? Во всех этих вопросах приходится принимать слова из пресс-релиза ЦБ на веру. За несколько дней до санации «Ведомости» писали, что Центробанк дал «Открытию» беззалоговую кредитную линию, но сколько банк по ней выбрал денег и как будет отдавать, неизвестно.

Почему собственники и менеджеры «Открытия» не несут никакой ответственности за то, что произошло с банком?

И Центробанк, и бывшие акционеры «Открытия» признали: санировать банк пришлось в том числе из-за того, что само «Открытие» неудачно санировало другую финансовую организацию — банк «Траст». Иными словами, менеджеры и акционеры «Открытия» допустили очевидную ошибку, но расплачиваются за нее исключительно за государственный счет. В Центробанке заявили, что акционеры сами попросили ЦБ о санации, у временной администрации сохраняются с этими акционерами теплые отношения. Более того, источники «Медузы» рассказывали, что сотрудникам «Открытия» в ЦБ сказали: они были бы рады включить в состав временной администрации нынешних топ-менеджеров, но этого, увы, не позволяют сделать правила.

В общем, складывается впечатление, что ЦБ доволен менеджментом «Открытия», который довел банк до такого состояния.

Кому ЦБ может продать «Открытие»?

Цель ЦБ благородна — наладить дела в «Открытии», а потом его продать. Только практика санации говорит о том, что банки могут оставаться на балансе санатора едва ли не навечно (санированные в 2008 году «Глобэкс» и «Связь-Банк» все еще на балансе государственного ВЭБа; экономист Антон Табах указывает, что аналогичная ситуация с санацией и в других странах). Кроме того, «Открытие» слишком велико — замахнуться на управление его активами по силам исключительно госбанкам масштаба Сбербанка и ВТБ и редким частникам. Фактически это означает, что с большой долей вероятности «Открытие» навсегда останется государственным — либо осядет в ЦБ, либо будет выкуплено госбанком. Косвенно это признают и в самом ЦБ: зампред Виталий Поздышев сказал, что претендентов на санацию «Открытия» не было.

Другой вопрос из той же области: а полностью ли исключен вариант того, что ЦБ после проведения санации продаст «Открытие» его же предыдущим собственникам? Тем самым, которые и допустили падение крупнейшего частного банка страны?

Кого еще будет спасать ЦБ и сколько это будет стоить?

Санация «Открытия» — явный сигнал рынку, что ЦБ предпочитает стабильность «шоковой терапии». А раз так, большие банки могут не бояться ухудшать свои балансы — ничего страшного не произойдет, в крайнем случае проблемы возьмет на себя государство. Сколько еще банков воспользуется ситуацией ? И сколько на их спасение придется потратить денег? Вопрос открытый, а ведь надо учитывать, что чем ближе к выборам, тем нежелательнее для власти любые социальные потрясения, — следовательно, слишком большими могут оказаться даже банки средней руки.