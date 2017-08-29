«Открытие» перешло под контроль Центробанка. Главное

Центробанк 29 августа объявил о санации финансовой корпорации «Открытие» — и о своем вхождении в ее капитал. ЦБ станет основным владельцем банка, в «Открытии» ввели временную администрацию. «Медуза» рассказывает, как банк, который еще три месяца назад был крупнейшим частным в России, перешел под контроль ЦБ.

Три месяца назад «Открытие» было крупнейшим частным банком в России. В состав группы «Открытие» помимо одноименного банка входят «Росгосстрах», Рокетбанк, банк «Точка», брокерские и аналитические структуры. В числе владельцев банка — предприниматели Вадим Беляев (основатель группы) и Александр Мамут, ВТБ, президент «Лукойла» Вагит Алекперов и член совета директоров «Лукойла», владелец «Спартака» Леонид Федун. По итогам второго квартала 2017 года банк был крупнейшим частным в России, он занимал седьмое место с активами на 2,45 триллиона рублей. Для сравнения, годовые доходы федерального бюджета России — 13,5 триллиона рублей.

Проблемы у банка начались в июне 2017 года — после того, как российское агентство АКРА присвоило ему низкий рейтинг «BBB-». Из-за этого «Открытие» лишилось доступа к деньгам госкомпаний и пенсионных фондов (им запрещено вкладываться в банки с низким рейтингом). После того, как в июле рухнул банк «Югра», появилось множество слухов о неустойчивом положении других финансовых организаций — и в первую очередь «Открытия». В июне—июле клиенты вывели из банка 435 миллиардов рублей; он лишился 20% обязательств.

Основатель «Открытия» Вадим Беляев объяснил происходящие «информационной атакой» на банк. «Открытие» заняло у Центробанка 333 миллиарда рублей по высокой ставке, а также получило беззалоговый кредит; его сумма не называлась.

В начале августа Bloomberg сообщал, что «Открытие» ведет переговоры о дополнительном инвесторе. Тогда же, по сведениям РБК, Вадим Беляев вернулся к оперативному управлению «Открытием». Издание The Bell приводило слова высокопоставленного чиновника о том, что «плохого сценария в банке не будет», поскольку там сосредоточено «слишком много интересов влиятельных людей».

29 августа Центробанк стал основным владельцем «Открытия», в банке ввели временную администрацию. Банку России достанется не менее 75% акций. Управлять активами «Открытия» будет созданный Центробанком Фонд консолидации банковского сектора (одновременно регулятор получит контроль над еще тремя крупными пенсионными фондами, в их числе «Лукойл-гарант»). В Центробанке заверили, что «Открытие» продолжит работать в обычном режиме, клиенты могут вывести деньги в любой момент.

В Банке России пояснили, что проблемы у «Открытия» появились еще осенью 2016 года, а ситуацию ухудшила санация «Траста», которую доверили банку. ЦБ якобы просил докапитализировать «Открытие». Владельцы банка якобы сами обратились с просьбой о спасении, а других инвесторов, помимо Центробанка, не было.

Этот первый случай использования новой схемы санации банков. Фонд консолидации банков, самостоятельно осуществляющий санацию, был создан Центробанком в мае 2017 года. ЦБ пояснял, что такой вариант будет дешевле, чем предоставление кредитов от Агентства по страхованию вкладов. Благодаря новой схеме клиентам санируемого банка впервые не закрыли доступ к счетам. По мнению Центробанка, санация займет шесть-восемь месяцев.

Вечером 29 августа прошла встреча топ-менеджеров «Открытия» с руководителями ЦБ (она началась почти одновременно с тем, как Центробанк выпустил заявление о введении временной администрации). ЦБ на ней представляла заместитель председателя Ольга Полякова и еще несколько высокопоставленных сотрудников. Как рассказали «Медузе» несколько людей, присутствовавших на встрече, прошла она в максимально дружелюбной обстановке. Сотрудникам рассказали, что были бы рады включить в состав временной администрации текущих топ-менеджеров, но этого не позволяют сделать бюрократия и правила — пообещав, впрочем, плотно работать с командой банка. Много хорошего новые руководители говорили про первого зампреда «Открытия» Вадима Кулика, перешедшего в компанию из «Сбербанка» в мае.

На той же встрече основатель банка Вадим Беляев сообщил, что с 30 августа не будет иметь отношения к руководству банка, предупредив, что на сотрудниках лежит большая ответственность — «такая же история, как с кабелем, [сейчас уже] произойти на может». Руководителем временной администрации «Открытия» назначен Дмитрий Пожидаев — замдиректора департамента финансового оздоровления ЦБ.

После объявления Центробанка акции «Открытия» выросли на 3%, облигации — на 13%. Пресс-секретарь «Открытия» в разговоре с «Медузой» отказался комментировать действия регулятора. В техподдержке Рокетбанка, входящего в «Открытие», корреспонденту «Медузы» назвали ситуацию «выигрышной» для клиентов. «„Открытие“ будет первым банком, который удостоится чести стать из частного государственным. Представляете, насколько признаны его достижения», — написал сотрудник техподдержки. В «Точке» «Медузе» заявили, что «просто ЦБ решил взять банки „Открытия“ под свое крыло, чтобы укрепить их». Совладелец банка Леонид Федун отметил, что доволен решением о санации. «Теперь „Открытие“ станет супернадежным банком», — сказал он.