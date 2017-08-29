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Центробанк объявил о санации «Открытия». Что это значит?

6 карточек
16:28, 29 августа 2017
1.Что случилось?
2.Санация — это спасение? Значит, у «Открытия» все плохо?
3.В чем суть санации? Как устроен сам процесс?
4.Кто же будет санировать «Открытие»?
5.Эта схема лучше или хуже предыдущей?
6.Что это значит для простых клиентов?

1

Что случилось?

Центробанк объявил о санации банковской группы «Открытие». Это одна из крупнейших финансовых организаций в России, на счетах которой лежат сотни миллиардов рублей вкладчиков: в «Открытие», помимо одноименного банка, входят банк «Точка», Рокетбанк, «Росгосстрах Банк» и другие организации.

2

Санация — это спасение? Значит, у «Открытия» все плохо?

Да, санация означает, что без денег от «санатора» банк не может выполнять все требования регулятора — Центробанка. У самого ЦБ, когда он видит такую ситуацию, есть два пути: либо отзывать лицензию у банка (это значит, что тот перестает существовать), либо санировать. Как правило, санируются большие банки — как в масштабах страны, так и в масштабах одного региона.

3

В чем суть санации? Как устроен сам процесс?

Если коротко, все происходит примерно так:

  1. Проблемный банк становится собственностью другого, более мощного банка или нескольких банков. Или его собственником становится государственное Агентство по страхованию вкладов. Новый собственник — это и есть санатор.
  2. Санатор восстанавливает работу проблемного банка. Для этого государство выдает санатору льготный кредит. После этого новый собственник решает — оставить спасенный банк у себя или продать.

4

Кто же будет санировать «Открытие»?

Сам Центробанк, и в этом отличие санации «Открытия» от всех аналогичных процедур, которые проходили с 2008 года. Дело в том, что ЦБ не нравилось слишком большое количество дополнительных участников при санации — частные банки, Агентство по страхованию вкладов. Центробанк решил, что раз деньги на санацию выдает именно регулятор, то он и должен следить за процедурой спасения. Соответствующий закон был принят в 2017 году, и ЦБ создал так называемый Фонд консолидации банковского сектора под своим управлением. Именно он, в свою очередь, станет управлять «Открытием».

5

Эта схема лучше или хуже предыдущей?

Это неизвестно. У предыдущей схемы действительно было много минусов: иногда санация использовалась для того, чтобы снять ответственность за происходящее в банке с собственников и кредиторов (иногда это одни и те же люди); иногда мощные банки включались в санацию, чтобы иметь постоянную льготную кредитную линию от государства; иногда — делали все, чтобы передать проблемному банку еще и часть своих «токсичных» активов.

При этом как будет работать новая схема, ясно не до конца. Центробанк — это регулятор, а не участник рынка; сейчас же сложится ситуация, что ему напрямую будет принадлежать один из крупных банков.

6

Что это значит для простых клиентов?

Сложно сказать. С одной стороны, у «Открытия» сменился собственник — вместо частных лиц им стала самая мощная финансовая организация в стране — Центробанк. Он прямо гарантирует, что все банки, входящие в «Открытие», будут работать в прежнем режиме — у них не отзываются лицензии, офисы не закрываются, и теоретически это может обозначать, что все будет работать по-прежнему. С другой стороны, невозможно предсказать, как сильно повлияют на клиентов «Открытия» новости из ЦБ — и не побегут ли они забирать свои средства из банков. Если это произойдет (а ЦБ пообещал, что моратория на требования кредиторов вводиться не будет), «Открытие» окажется под дополнительным давлением.

Александр Поливанов

Александр Поливанов

Санация банка «Открытие»

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