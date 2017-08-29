Центробанк объявил о санации «Открытия». Что это значит?
1
Что случилось?
Центробанк объявил о санации банковской группы «Открытие». Это одна из крупнейших финансовых организаций в России, на счетах которой лежат сотни миллиардов рублей вкладчиков: в «Открытие», помимо одноименного банка, входят банк «Точка», Рокетбанк, «Росгосстрах Банк» и другие организации.
2
Санация — это спасение? Значит, у «Открытия» все плохо?
Да, санация означает, что без денег от «санатора» банк не может выполнять все требования регулятора — Центробанка. У самого ЦБ, когда он видит такую ситуацию, есть два пути: либо отзывать лицензию у банка (это значит, что тот перестает существовать), либо санировать. Как правило, санируются большие банки — как в масштабах страны, так и в масштабах одного региона.
3
В чем суть санации? Как устроен сам процесс?
Если коротко, все происходит примерно так:
- Проблемный банк становится собственностью другого, более мощного банка или нескольких банков. Или его собственником становится государственное Агентство по страхованию вкладов. Новый собственник — это и есть санатор.
- Санатор восстанавливает работу проблемного банка. Для этого государство выдает санатору льготный кредит. После этого новый собственник решает — оставить спасенный банк у себя или продать.
4
Кто же будет санировать «Открытие»?
Сам Центробанк, и в этом отличие санации «Открытия» от всех аналогичных процедур, которые проходили с 2008 года. Дело в том, что ЦБ не нравилось слишком большое количество дополнительных участников при санации — частные банки, Агентство по страхованию вкладов. Центробанк решил, что раз деньги на санацию выдает именно регулятор, то он и должен следить за процедурой спасения. Соответствующий закон был принят в 2017 году, и ЦБ создал так называемый Фонд консолидации банковского сектора под своим управлением. Именно он, в свою очередь, станет управлять «Открытием».
5
Эта схема лучше или хуже предыдущей?
Это неизвестно. У предыдущей схемы действительно было много минусов: иногда санация использовалась для того, чтобы снять ответственность за происходящее в банке с собственников и кредиторов (иногда это одни и те же люди); иногда мощные банки включались в санацию, чтобы иметь постоянную льготную кредитную линию от государства; иногда — делали все, чтобы передать проблемному банку еще и часть своих «токсичных» активов.
При этом как будет работать новая схема, ясно не до конца. Центробанк — это регулятор, а не участник рынка; сейчас же сложится ситуация, что ему напрямую будет принадлежать один из крупных банков.
6
Что это значит для простых клиентов?
Сложно сказать. С одной стороны, у «Открытия» сменился собственник — вместо частных лиц им стала самая мощная финансовая организация в стране — Центробанк. Он прямо гарантирует, что все банки, входящие в «Открытие», будут работать в прежнем режиме — у них не отзываются лицензии, офисы не закрываются, и теоретически это может обозначать, что все будет работать по-прежнему. С другой стороны, невозможно предсказать, как сильно повлияют на клиентов «Открытия» новости из ЦБ — и не побегут ли они забирать свои средства из банков. Если это произойдет (а ЦБ пообещал, что моратория на требования кредиторов вводиться не будет), «Открытие» окажется под дополнительным давлением.