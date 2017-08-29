Центробанк объявил о санации «Открытия». Что это значит?

Это неизвестно. У предыдущей схемы действительно было много минусов: иногда санация использовалась для того, чтобы за происходящее в банке с собственников и кредиторов (иногда это одни и те же люди); иногда мощные банки включались в санацию, чтобы иметь постоянную льготную кредитную линию от государства; иногда — делали все, чтобы передать проблемному банку еще и часть своих «токсичных» активов.

При этом как будет работать новая схема, ясно не до конца. Центробанк — это регулятор, а не участник рынка; сейчас же сложится ситуация, что ему напрямую будет принадлежать один из крупных банков.