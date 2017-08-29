истории

«Его национализировали». Что «Рокетбанк», входящий в «Открытие», рассказывает клиентам о происходящем в компании

Meduza
15:20, 29 августа 2017
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Вечером 29 августа Центральный банк России объявил о том, что в одном из крупнейших частных банков России — ФК «Открытие» — вводится временная администрация. Инвестором «Открытия» станет недавно созданный при ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. В заявлении Центробанка отмечается, что на работе банка и его подразделений перемены никак не скажутся. В «Открытие», в частности, входит «Рокетбанк» — виртуальный банк, работающий через мобильное приложение и использующий инфраструктуру «Открытия». Вот как в «Рокетбанке» объясняют клиентам, что происходит с компанией.

Будучи клиентом «Рокетбанка», сотрудник «Медузы» спросил у службы поддержки, что происходит
Объяснение, появившееся на заходной странице приложения «Рокетбанка»

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