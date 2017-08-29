ЦБ объявил о санации ФК «Открытие»

Банк России
14:07, 29 августа 2017
Надежный источник

Центробанк начал санацию ФК «Открытие». Об этом сообщается в релизе регулятора.

С 29 августа в «Открытии» ввели временную администрацию. Как отмечает ЦБ, банк продолжит работу в обычном режиме, механизм bail-in применяться не будет, мораторий на удовлетворение требования кредиторов также не введут.

Инвестором станет созданный Центробанком Фонд консолидации банковского сектора. Его сотрудники и работники регулятора войдут в состав временной администрации.

После объявления ЦБ стоимость акций банка начали расти на 2,3 процента.

Источники «Ведомостей» и The Financial Times 25 августа предупреждали, что Центробанк рассматривает такой вариант. Это случай стал первым, когда банк перейдет Фонду консолидации банковского сектора. Регулятор в мае создал фонд для самостоятельной санации банков, указывая, что такой вариант дешевле санации через кредитование от Агентство по страхованию вкладов. Владелец банка Вадим Беляев отрицал факт переговоров с ЦБ.

Пресс-секретарь «Открытия» Александр Дмитриев заявил «Медузе» в ответ на просьбу о комментарии: «Не комментируем! Почему? Потому что не комментируем!»

За июнь—июль из банка забрали более 620 миллиардов рублей. Беляев связывал это с «информационной атакой» на финансовую организацию. Как писала FT, свои деньги из банка вывели несколько топ-менеджеров, включая бывшего руководителя Алексея Карахана.
Деньги из банка начали выводить после того, как российское агентство АКРА присвоило «Открытию» рейтинг ВВВ-, что закрыло для банка возможность размещать средства из государственного бюджета и НПФ.
«Открытие» привлек 330 миллиардов рублей у ЦБ по сделкам РЕПО и получил беззалоговый кредит (этот механизм использовался впервые с финансового кризиса 2008 года).
До этого банк был крупнейшей частной кредитной организацией в России, но после оттока капитала потерял лидерство. В его состав входят Рокетбанк и банк «Точка».

Предыстория

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме