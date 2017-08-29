ЦБ объявил о санации ФК «Открытие»

Центробанк начал санацию ФК «Открытие». Об этом сообщается в релизе регулятора.

С 29 августа в «Открытии» ввели временную администрацию. Как отмечает ЦБ, банк продолжит работу в обычном режиме, механизм применяться не будет, мораторий на удовлетворение требования кредиторов также не введут.

Инвестором станет созданный Центробанком Фонд консолидации банковского сектора. Его сотрудники и работники регулятора войдут в состав временной администрации.

После объявления ЦБ стоимость акций банка начали расти на 2,3 процента.

Источники «Ведомостей» и The Financial Times 25 августа предупреждали, что Центробанк рассматривает такой вариант. Это случай стал первым, когда банк перейдет Фонду консолидации банковского сектора. Регулятор в мае создал фонд для самостоятельной санации банков, указывая, что такой вариант дешевле санации через кредитование от Агентство по страхованию вкладов. Владелец банка Вадим Беляев отрицал факт переговоров с ЦБ.

Пресс-секретарь «Открытия» Александр Дмитриев заявил «Медузе» в ответ на просьбу о комментарии: «Не комментируем! Почему? Потому что не комментируем!»