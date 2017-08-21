Центробанк выдал «Открытию» беззалоговый кредит

ЦБ предоставил финансовой корпорации «Открытие» беззалоговый кредит, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близкие к банку. Какая сумма и на каких условиях была выдана «Открытию», собеседники издания раскрывать не стали.

По данным «Ведомостей», ФК «Открытие» — первый банк получивших беззалоговый кредит по новым правилам, подготовленным ЦБ в 2014 году.

Новые правила предусматривают, что кредитная организация должна заключить специальное соглашение с Центробанком, соответствовать требованию по рейтингам и раскрытию нормативов, не иметь непогашенной задолженности перед ЦБ и разрешить регулятору списывать средства со своего корреспондентского счета в уплату долга. Ставки и суммы таких беззалоговых кредитов теперь официально не разглашаются.