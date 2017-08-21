Центробанк выдал «Открытию» беззалоговый кредит

Ведомости
06:15, 21 августа 2017
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ЦБ предоставил финансовой корпорации «Открытие» беззалоговый кредит, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близкие к банку. Какая сумма и на каких условиях была выдана «Открытию», собеседники издания раскрывать не стали.

По данным «Ведомостей», ФК «Открытие» — первый банк получивших беззалоговый кредит по новым правилам, подготовленным ЦБ в 2014 году.

Новые правила предусматривают, что кредитная организация должна заключить специальное соглашение с Центробанком, соответствовать требованию по рейтингам и раскрытию нормативов, не иметь непогашенной задолженности перед ЦБ и разрешить регулятору списывать средства со своего корреспондентского счета в уплату долга. Ставки и суммы таких беззалоговых кредитов теперь официально не разглашаются.

«Регулятор, вероятно, учел всю серьезность ситуации с „Открытием“ — потому и предоставил кредит. Как правило, банки занимают у ЦБ под залог активов», — рассуждает топ-менеджер банка из топ-10.

Ведомости
Группа «Открытие» — крупнейшая частная финансовая организация в России. В нее, в числе прочего, входят банк «Открытие», Рокетбанк и банк «Точка».
В конце мая 2017 года S&P снизило рейтинг банка «Открытие» на одну ступень — с уровня ВВ- до B+. После этого, как писали «Ведомости» в июле, госструктуры забрали из банка 105,8 миллиарда рублей. Появились сообщения, что «Открытие» ищет нового инвестора для докапитализации.
7 августа основатель «Открытия» Вадим Беляев вернулся к оперативному руководству финансовой группой, заняв пост гендиректора.
Механизм беззалогового кредитования активно использовался ЦБ для поддержки банков во время финансового кризиса 2008-го года. К концу 2010 года регулятор выдачу таких кредитов свернул. Банки, получившие тогда такие кредиты, остались должны ЦБ около 43 миллиардов рублей.

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