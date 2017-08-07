Основатель «Открытия» вернулся к оперативному управлению финансовой группой

Вадим Беляев — основатель и крупнейший акционер «Открытия». Ему принадлежат 28,61 процента акций группы. Алексей Карахан занимал пост председателя правления с декабря 2016 года.

Карахан также покинул пост председателя правления финансовой группы, однако по-прежнему входит в его состав.

Основатель «Открытия» Вадим Беляев стал гендиректором финансовой группы. Полномочия занимавшего этот пост Алексея Карахана досрочно прекращены с 6 августа, говорится в сообщении «Открытия Холдинг».

«Избрать генеральным директором общества Беляева Вадима Станиславовича с 07 августа 2017 года и установить срок его полномочий три года», — говорится в материалах компании.

Группа «Открытие» — крупнейшая частная финансовая организация в России. В нее, в числе прочего, входят банк «Открытие», Рокетбанк и банк «Точка».

В конце мая 2017 S&P снизило рейтинг банка «Открытие» на одну ступень — с уровня ВВ- до B+. После этого, как сообщили «Ведомости» в июле, госструктуры забрали из банка 105,8 миллиарда рублей.

В начале августа Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что «Открытие» ищет нового инвестора для докапитализации. Источники РБК в свою очередь заявили, что Вадим Беляев планирует вернуться к оперативному руководству финансовой группой.

5 августа в работе Рокетбанка произошел сбой. В финансовой группе сообщили, что при проведении дорожных работ в Москве были повреждены основной и резервный кабели, ведущие к дата-центру банка.