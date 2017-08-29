29 августа Центральный банк России объявил о санации в банковской группе «Открытие» и одновременно стал крупнейшим ее владельцем. В Центробанке заявили, что банк продолжит работу в обычном режиме, но санация столь крупной финансовой организации — все равно стресс для всего банковского сектора. «Медуза» попросила финансистов рассказать, будет ли на российском рынке эффект домино и насколько корректно поступил Центробанк.

Наталья Орлова

главный экономист, руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-банка

О банковском кризисе речь не идет, кризисы предыдущих лет случались, когда Центральный банк не имел развитой системы рефинансирования и, если у какого-то банка возникали проблемы, то решать эти проблемы — поддерживать его или не поддерживать — вынуждены были другие банки. При нынешней системе регулятор имеет гораздо больше инструментов для того, чтобы поддержать банк, который испытывает проблемы с ликвидностью.

На пике, в 2014 году, объем рефинансирования Центрального банка суммарно доходил до девяти триллионов рублей. Сейчас банки должны ЦБ чуть больше, чем одни триллион, поэтому у него есть большой резерв незадействованной поддержки.

Если и можно представить себе сценарий некого банковского кризиса, то в этом случае ЦБ просто расширит предоставление ликвидности и поддержит банки.

Почему поддержка ЦБ так принципиальна? Раньше, когда он поддержку не предоставлял, банки могли становиться жертвами кризиса ликвидности, то есть начинали испытывать проблемы, теряли клиентов, капитал и становились банкротами. Сейчас риск подобного сценария нейтрализуется ЦБ — трудно представить себе коллапс какого-то банка из-за проблем с ликвидностью. Проблемы, которые сегодня испытывают банки, носят структурный характер.

Как представитель банка-конкурента ничего не могу посоветовать клиентам «Открытия».

Богдан Зварич

старший аналитик ИК «Фридом Финанс»

Не скажу, что наступил полноценный банковский кризис. Проблема в конкретном банке, а не во всей банковской системе. Остальные банки чувствуют себя достаточно неплохо. У нас в последнее время наблюдается улучшение экономической ситуации, банки начали показывать очень неплохие результаты, и многим удалось отойти от проблемной черты — там, где начинается недостаток ликвидности, и у банков исчезает возможность исполнять свои обязательства перед клиентами. Проблемы в конкретном банке привели к этому необходимому шагу со стороны ЦБ. Банк достаточно крупный, и чтобы не допустить ухудшения ситуации в нем, а он мог бы потянуть какие-то другие банки за собой, было принято решение о том, что ЦБ станет основным акционером и будет поддерживать данный банк. Для простых смертных это значит то, что их деньги в настоящий момент в надежных руках — в руках Центробанка, который будет следить за состоянием «Открытия». Бояться за свои средства не приходится, потому что это сильная гарантия.

ЦБ будет заниматься нормализацией работы «Открытия», и по итогам этой работы, когда банк снова станет работоспособным и без поддержки ЦБ, думаю, его могут продать крупным акционерам или консорциуму акционеров.

Проблемы есть и у других, в основном, мелких банков, которые вели рисковую политику размещения денежных средств, в связи с чем у них образовался высокий объем просрочек по кредитам. У них могут возникать серьезные проблемы. В дальнейшем это может привести к тому, что у банков будет отозвана лицензия. Не думаю, что это коснется крупных игроков, думаю, решение ЦБ даже нормализует ситуацию в банковском секторе.

ЦБ сказал, что «Открытие» будет в полном объеме выполнять свои обязательства, у него есть сильная поддержка в виде крупного акционера, с серьезными финансовыми ресурсами для того, чтобы удерживать банк в нормальном рабочем состоянии. Поэтому в релизе ЦБ и сказано, что «Открытие» будет исполнять все свои обязательства перед клиентами.

Александр Данилов

аналитик клуба Fitch Ratings

Судя по статистике за июль, пока это абсолютно изолированный случай. Конечно, были определенные спекуляции, но никакого видимого ажиотажа ситуация с «Открытием» вроде бы не вызвала, и на другие банки это не перекинулось.

В целом можно сказать, что банк спасли — и сделали все в максимально мягкой форме. Обычным вкладчикам можно выдохнуть — они могут спокойно продолжать пользоваться своими деньгами, так как ЦБ гарантировал их сохранность и продолжение работы банка в обычном режиме. Пока не конкретизирована ситуация с профессиональными инвесторами в , но обычных вкладчиков это не коснется.

Гарегин Тосунян

глава Ассоциации российских банков

Из санации «Открытия» можно сделать вывод, что Центробанк сделал ставку на то, чтобы помогать банкам в тяжелых ситуациях и обеспечивать стабильность. В том числе, Центробанк показал, что готов использовать такие инструменты, как Фонд консолидации банковского сектора (эта созданная Центробанком организация станет инвестором «Открытия» — прим. «Медузы»), которые появились в его распоряжении совсем недавно. Распространится ли эта практика на другие банки в подобных ситуациях, сказать может только ЦБ.

Я бы лично хотел, чтобы даже в крайних случаях было наказание для каких-то лиц в руководстве или среди собственников, которые виновны в трудностях конкретного банка, но Центробанк поддерживал бы этот банк государственными средствами — как институт — чтобы достичь стабильности. Есть пример других стран, например, Франции, где в одно время очень многие банки национализировались, но как только ситуация в них пришла в норму, они перешли в частные руки. Частный сектор с удовольствием их выкупил.

Вся прелесть в такой ситуации с «Открытием» в том, что клиентам теперь не нужно ни о чем беспокоиться. Можно дальше спокойно работать с банком, все остальное уже не их головная боль. Не нужно бежать и забирать деньги, потому что это очень опасно для рынка. Очень опасно, когда люди думают, что можно спокойно хранить деньги только в двух-трех банках, а в других случаях нужно постоянно трястись с ними и жить как на пороховой бочке. Это не дает рынку нормально работать. К сожалению, у нас в стране в последние годы именно такая ситуация.