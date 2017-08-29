«Молния ударила в „Рокетбанк“ дважды»: что говорят в соцсетях о санации «Открытия»

Центробанк объявил 29 августа о начале санации банковской группы «Открытие». ЦБ сразу же подчеркнул, что банки «Открытия» продолжит работу в обычном режиме, но в соцсетях ему поверили не все.

Как и предсказывалось, банк "Открытие" всё. Надеюсь, все успели всё вывести? — за сингулярность (@the_outreach) August 29, 2017

Весь рунет ругается на "Открытие", а ведь благодаря ему многие люди сегодня узнали слово "Санация" — Eugene Kravchenko (@Samogon_by) August 29, 2017

Обращение ЦБ к вкладчикам банка «ФК Открытие» pic.twitter.com/tk4r1LuejE — Дядюшка Шу (@Shulz) August 29, 2017

Банк Открытие накрылся — Александр (@PostmanIvanovo) August 29, 2017

Теперь Открытие Арену переименуют в ЦБ Арену #fcsm — Юрий Yoneself (@Yoneself) August 29, 2017

«Открытию» принадлежит сервис «Рокетбанк», который раньше был партнером банка «Интеркоммерц». В январе 2017 года ЦБ ввел временную администрацию в «Интеркоммерце», в феврале отозвал у банка лицензию.

Некоторые пользователи сочли, что проблемы «Интеркоммерца» и «Открытия» связаны с «Рокетбанком» — и теперь предсказывают их Центробанку.

Да что же это такое! Ну почему все банки, к которым привязывается любимый #Рокетбанк закрываются? :( #открытие #санация — Elena Dmitrieva (@ElenaLiaLia) August 29, 2017

Молния ударила дважды в рокетбанк — Алексей Свирин (@svirin42) August 29, 2017

По ходу на @rocketbank проклятие какое-то лежит. — Peter Tretyakov (@petertretyakov) August 29, 2017

ЦБ СРОЧНО ЗАКРОЙ РОКЕТБАНК, МЫ НЕ ХОТИМ ЧТО БЫ И ВАС РАЗЗОРИЛИ ХИПСТОРЫ — Миша Моторин → (@slayersky) August 29, 2017

Сам «Рокетбанк», впрочем, считает случившееся удачей: по крайней мере, общаясь с клиентами, сервис называет (возможно, в шутку) санацию «национализацией» и говорит, что «Открытие» «удостоится чести» стать государственным.

«Рокетбанк», входящий в «Открытие», в плане общения с клиентами остается верен себеhttps://t.co/1WkEFxdgQI pic.twitter.com/H1z7YUIeDT — Meduza (@meduzaproject) August 29, 2017

ЦБ ВВЕЛА ВРЕМЕННУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ @ РОКЕТБАНК СТАЛ ЕЩЕ НАДЕЖНЕЕ pic.twitter.com/9WDusHsV8Q — MF ДОК / АНТИХАЙП (@thekiryas) August 29, 2017

Можно бесконечно долго смотреть, как горит огонь, как течёт вода, и как @rocketbank рассказывает, что у него и @otkritie все 🆗 — pavel (@klsff) August 29, 2017

Поздравляю всех клиентов Рокетбанка! Господа! С сегодняшнего дня мы все бюджетники! — Alexei Shayakhov (@SaintVitt) August 29, 2017