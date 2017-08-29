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«Молния ударила в „Рокетбанк“ дважды»: что говорят в соцсетях о санации «Открытия»

Meduza
16:43, 29 августа 2017

Центробанк объявил 29 августа о начале санации банковской группы «Открытие». ЦБ сразу же подчеркнул, что банки «Открытия» продолжит работу в обычном режиме, но в соцсетях ему поверили не все.

«Открытию» принадлежит сервис «Рокетбанк», который раньше был партнером банка «Интеркоммерц». В январе 2017 года ЦБ ввел временную администрацию в «Интеркоммерце», в феврале отозвал у банка лицензию.

Некоторые пользователи сочли, что проблемы «Интеркоммерца» и «Открытия» связаны с «Рокетбанком» — и теперь предсказывают их Центробанку.

Сам «Рокетбанк», впрочем, считает случившееся удачей: по крайней мере, общаясь с клиентами, сервис называет (возможно, в шутку) санацию «национализацией» и говорит, что «Открытие» «удостоится чести» стать государственным.

А теперь серьезно

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Санация банка «Открытие»

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