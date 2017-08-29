«Молния ударила в „Рокетбанк“ дважды»: что говорят в соцсетях о санации «Открытия»
Центробанк объявил 29 августа о начале санации банковской группы «Открытие». ЦБ сразу же подчеркнул, что банки «Открытия» продолжит работу в обычном режиме, но в соцсетях ему поверили не все.
Как и предсказывалось, банк "Открытие" всё. Надеюсь, все успели всё вывести?— за сингулярность (@the_outreach) August 29, 2017
Весь рунет ругается на "Открытие", а ведь благодаря ему многие люди сегодня узнали слово "Санация"— Eugene Kravchenko (@Samogon_by) August 29, 2017
Обращение ЦБ к вкладчикам банка «ФК Открытие» pic.twitter.com/tk4r1LuejE— Дядюшка Шу (@Shulz) August 29, 2017
Банк Открытие накрылся— Александр (@PostmanIvanovo) August 29, 2017
Теперь Открытие Арену переименуют в ЦБ Арену #fcsm— Юрий Yoneself (@Yoneself) August 29, 2017
«Открытию» принадлежит сервис «Рокетбанк», который раньше был партнером банка «Интеркоммерц». В январе 2017 года ЦБ ввел временную администрацию в «Интеркоммерце», в феврале отозвал у банка лицензию.
Некоторые пользователи сочли, что проблемы «Интеркоммерца» и «Открытия» связаны с «Рокетбанком» — и теперь предсказывают их Центробанку.
August 29, 2017
Рокетбанк @rocketbank – чёрная вдова. #открытие – #закрытие— George (@yurilaz) August 29, 2017
Да что же это такое! Ну почему все банки, к которым привязывается любимый #Рокетбанк закрываются? :( #открытие #санация— Elena Dmitrieva (@ElenaLiaLia) August 29, 2017
Молния ударила дважды в рокетбанк— Алексей Свирин (@svirin42) August 29, 2017
По ходу на @rocketbank проклятие какое-то лежит.— Peter Tretyakov (@petertretyakov) August 29, 2017
ЦБ СРОЧНО ЗАКРОЙ РОКЕТБАНК, МЫ НЕ ХОТИМ ЧТО БЫ И ВАС РАЗЗОРИЛИ ХИПСТОРЫ— Миша Моторин → (@slayersky) August 29, 2017
Сам «Рокетбанк», впрочем, считает случившееся удачей: по крайней мере, общаясь с клиентами, сервис называет (возможно, в шутку) санацию «национализацией» и говорит, что «Открытие» «удостоится чести» стать государственным.
«Рокетбанк», входящий в «Открытие», в плане общения с клиентами остается верен себеhttps://t.co/1WkEFxdgQI pic.twitter.com/H1z7YUIeDT— Meduza (@meduzaproject) August 29, 2017
ЦБ ВВЕЛА ВРЕМЕННУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ @ РОКЕТБАНК СТАЛ ЕЩЕ НАДЕЖНЕЕ pic.twitter.com/9WDusHsV8Q— MF ДОК / АНТИХАЙП (@thekiryas) August 29, 2017
Можно бесконечно долго смотреть, как горит огонь, как течёт вода, и как @rocketbank рассказывает, что у него и @otkritie все 🆗— pavel (@klsff) August 29, 2017
Поздравляю всех клиентов Рокетбанка! Господа! С сегодняшнего дня мы все бюджетники!— Alexei Shayakhov (@SaintVitt) August 29, 2017
@rocketbank живи! и не болей! pic.twitter.com/6Eh4vYSKCc— Maria Senkova (@Maria_Senkova) August 29, 2017
Я работал в Трасте в 2014 ушёл из-за санации и сокращения штата. Пришёл в Рокет в апреле - август санация. 🤔 Кого бы мне выбрать следующим.— Kirasin Kirill (@KirasinKirill) August 29, 2017