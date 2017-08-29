ЦБ получит 75 процентов банка «Открытие»

Интерфакс
16:14, 29 августа 2017
Надежный источник

ЦБ получит как минимум 75 процентов банка «Открытие», сообщил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.

Нынешние владельцы «Открытия», по словам Тулина, сохранят не более 25 процентов банка и лишь в том случае, если временная администрация, введенная ЦБ, не обнаружит «дыру» в этой кредитной организации.

Тулин, сообщает «Финмаркет», также заявил, что владельцы «Открытия» сами обратились в ЦБ с просьбой провести финансовое оздоровление банка с использованием Фонда консолидации банковского сектора. Капитал банка, добавил первый зампред ЦБ, был недостаточным в сравнении с величиной принимаемого им риска.

Оздоровление банка с использованием Фонда консолидации банковского сектора, разъяснили в ЦБ, предполагает, что в период работы временной администрации, введенной на срок в 6 месяцев, права акционеров кредитной организации приостанавливаются.

После завершения работы временной администрации права акционеров восстанавливаются, но доля обыкновенных акций банка, которыми они продолжают владеть, не может превышать 25 процентов.

При этом в период работы временной администрации уставный капитал банка приводится в соответствие с размером собственных средств, а в случае, если капитал окажется отрицательными, он уменьшается до 1 рубля. В этом случае действующие акционеры полностью утрачивают свои права собственности на банк.

Решение об уменьшении уставного капитала «Открытия» будет принято Комитетом банковского надзора и оформлено приказом ЦБ. Для реализации этого решения временная администрация внесет изменения в устав банка и осуществит размещение акций, номинальная стоимость которых должна соответствовать новому размеру уставного капитала. Дополнительная эмиссия акций будет выкуплена Банком России, который, таким образом, получит не менее 75 процентов банка.

На завершающем этапе санации банка по этой схеме будет принято решение о формировании новых органов управления кредитной организации, после чего работа временной администрации будет завершена.

Центробанк объявил о начале санации банка «Открытия» 29 августа. В банке введена временная администрация. Финансовой оздоровление «Открытия» будет проводиться Фондом консолидации банковского сектора. «Открытие» станет первым банком, который санируют через этот фонд, созданный ЦБ в мае. Банк, как объявил ЦБ, продолжит работу в обычном режиме.
В конце мая 2017 года S&P снизило рейтинг банка «Открытие» на одну ступень — с уровня ВВ- до B+. После этого из банка начался отток средств. Как сообщил директор департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями ЦБ РФ Михаил Ковригин, с 3 июля по 24 августа юридические лица вывели из «Открытия» 389 миллиардов рублей, физические лица — 138 миллиардов рублей.
До того, как из «Открытия» начался массовый отток средств, банк был крупнейшей в РФ частной кредитной организацией по размеру активов.
В группу «Открытие» вместе с одноименным банком входят Рокетбанк, банк «Точка» и ряд других организаций.

Санация банка "Открытие"

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Санация банка «Открытие»

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