ЦБ получит 75 процентов банка «Открытие»

ЦБ получит как минимум 75 процентов банка «Открытие», сообщил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.

Нынешние владельцы «Открытия», по словам Тулина, сохранят не более 25 процентов банка и лишь в том случае, если временная администрация, введенная ЦБ, не обнаружит «дыру» в этой кредитной организации.

Тулин, сообщает «Финмаркет», также заявил, что владельцы «Открытия» сами обратились в ЦБ с просьбой провести финансовое оздоровление банка с использованием Фонда консолидации банковского сектора. Капитал банка, добавил первый зампред ЦБ, был недостаточным в сравнении с величиной принимаемого им риска.

Оздоровление банка с использованием Фонда консолидации банковского сектора, разъяснили в ЦБ, предполагает, что в период работы временной администрации, введенной на срок в 6 месяцев, права акционеров кредитной организации приостанавливаются.

После завершения работы временной администрации права акционеров восстанавливаются, но доля обыкновенных акций банка, которыми они продолжают владеть, не может превышать 25 процентов.

При этом в период работы временной администрации уставный капитал банка приводится в соответствие с размером собственных средств, а в случае, если капитал окажется отрицательными, он уменьшается до 1 рубля. В этом случае действующие акционеры полностью утрачивают свои права собственности на банк.

Решение об уменьшении уставного капитала «Открытия» будет принято Комитетом банковского надзора и оформлено приказом ЦБ. Для реализации этого решения временная администрация внесет изменения в устав банка и осуществит размещение акций, номинальная стоимость которых должна соответствовать новому размеру уставного капитала. Дополнительная эмиссия акций будет выкуплена Банком России, который, таким образом, получит не менее 75 процентов банка.

На завершающем этапе санации банка по этой схеме будет принято решение о формировании новых органов управления кредитной организации, после чего работа временной администрации будет завершена.