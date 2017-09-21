ЦБ объявил о санации Бинбанка
ЦБ РФ принял решение о санации Бинбанка с использованием Фонда консолидации банковского сектора, говорится в распространенном регулятором сообщении.
Вместе с Бинбанком, сообщил ЦБ, будут санированы и другие кредитные организации, входящие в его группу, в том числе «Рост банк».
Банк России будет оказывать финансовую поддержку банкам группы, гарантируя непрерывность их деятельности, говорится в сообщении.
ЦБ подчеркнул, что работа банков продолжается в обычном режиме, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется.
Реализация мер по повышению финансовой устойчивости Банков осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями Банков, что позволит обеспечить непрерывность их деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности Банков.