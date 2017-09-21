ЦБ объявил о санации Бинбанка

ЦБ РФ принял решение о санации Бинбанка с использованием Фонда консолидации банковского сектора, говорится в распространенном регулятором сообщении.

Вместе с Бинбанком, сообщил ЦБ, будут санированы и другие кредитные организации, входящие в его группу, в том числе «Рост банк».

Банк России будет оказывать финансовую поддержку банкам группы, гарантируя непрерывность их деятельности, говорится в сообщении.

ЦБ подчеркнул, что работа банков продолжается в обычном режиме, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется.