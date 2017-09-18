Госкомпании забрали из Бинбанка треть вкладов

Объем средств государственного сектора на балансе Бинбанка снизился за месяц на 36,5% до 21,5 миллиарда рублей (физических лиц — на 3,6%, юридических — вырос на 7%). Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Отток средств госсектора на балансе Московского кредитного банка (МКБ) составил 17,1%, или 11,1 миллиарда рублей. Вклады юридических лиц сократились на 0,5%, физических — выросли на 1,1%.

Одновременно объем государственных средств на балансе Промсвязьбанка вырос на 79,3% до 98 миллиардов рублей (средств физических лиц — на 5,4%, юридических — на 2,6%).

RNS сообщает, в свою очередь, что физические лица вывели за август 134,4 миллиарда рублей из банка «Открытие», юридические — 199 миллиардов. Задолженность банка перед ЦБ превысила 1 триллион рублей: за месяц «Открытие» привлекло 728 миллиардов рублей.