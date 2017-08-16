«Альфа» предупредила клиентов о проблемах в банках-конкурентах. Но потом назвала это частным мнением

10 августа управляющая компания разослала своим клиентам письмо, в котором утверждалось, что у «Открытия», Московского кредитного банка, Промсвязьбанка и Бинбанка — проблемы . Основываясь на «публичной и непубличной информации», авторы письма заявили, что ситуация в этих банках, входящих в российский топ-15, «может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 г., как думают многие». «Альфа-Капитал» посоветовал клиентам перевести активы в более надежные банки. Письмо подписал директор УК «Альфа-Капитал» по работе с состоятельными клиентами Сергей Гаврилов.

Об этой рекомендации стало известно из статьи «Ведомостей» о возможной недобросовестной конкуренции. В материале газеты приводится реакция Центробанка, который посчитал, что такое предупреждение может быть «искажением конкуренции» — и собирался обратиться в антимонопольное ведомство. По информации издания, Гаврилова вызвали в ЦБ для дачи объяснений . Промсвязьбанк и Бинбанк заявили, что рассылка напоминает попытку очернить конкурентов.

«Альфа» назвала массовую рассылку «частным мнением» своего аналитика. В пресс-релизе компании утверждается, что отправка письма «не осуществлялась в рамках каких-либо официальных рассылок клиентам» . Причем позиция аналитика (имя в релизе не приводится), как рассказали в «Альфа-Капитале», не совпадает с точкой зрения самой компании, у которой нет «непубличной негативной информации в отношении вышеуказанной группы банков». Работу сотрудника пообещали проверить.

В 2004 году Альфа-банк сам подал в суд на газету за публикацию негативной информации. Банк требовал взыскать с «Коммерсанта» 320 миллионов рублей за материал «Банковский кризис вышел на улицу», где утверждалось, что у «Альфы» «серьезные проблемы». В результате суд обязал газету выплатить 30 миллионов рублей и опубликовать опровержение, которое вышло в отдельном «пустом» номере «Коммерсанта».

Письмо «Альфы» может нанести еще один удар по репутации «Открытия». Рейтинг «Открытия» в начале лета 2017 года снизили из-за высокорискованного вложения активов. Затем из него вывели более 100 миллиардов рублей — это связывают с правилами госструктур, которым нельзя держать деньги в банках с низким рейтингом. По информации Bloomberg, банк ищет новых инвесторов. На фоне этих событий к управлению банком вернулся его основатель Вадим Беляев, который заявил, что после отзыва лицензии у «Югры» следует «повышать доверие» личным примером.