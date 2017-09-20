Бинбанк попросил ЦБ о санации

Собственники Бинбанка обратились к Центральному банку России с просьбой о санации финансовой организации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ЦБ.

В Центробанке отмечают, что примут решение о санации в ближайшее время. Бинбанк просит о санации через Фонд консолидации банковского сектора.

Ранее о том, что Бинбанк может обратиться к ЦБ с просьбой о санации, сообщала газета «Ведомости». Источники газеты утверждали, что объявить о санации Бинбанка могут уже в четверг, 21 сентября.