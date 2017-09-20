Бинбанк попросил ЦБ о санации
Собственники Бинбанка обратились к Центральному банку России с просьбой о санации финансовой организации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ЦБ.
В Центробанке отмечают, что примут решение о санации в ближайшее время. Бинбанк просит о санации через Фонд консолидации банковского сектора.
Ранее о том, что Бинбанк может обратиться к ЦБ с просьбой о санации, сообщала газета «Ведомости». Источники газеты утверждали, что объявить о санации Бинбанка могут уже в четверг, 21 сентября.
«Мы примем решение по этому вопросу в ближайшее время», — отметил Банк России.
18 сентября стало известно, что госкомпании стали забирать средства из Бинбанка. К этому дню объем средств государственного сектора снизился за месяц на треть до 21,5 миллиарда рублей.
Бинбанк был упомянут в числе финансовых организаций, у которых возникли проблемы, в письме аналитика «Альфа-капитала» Сергея Гаврилова. Впоследствии письмо было отозвано, а в «Альфа-капитале» его назвали частным мнением аналитика.
Бинбанк — вторая финансовая организация, которая обращается к ЦБ за санацией через Фонд консолидации банковского сектора. Ранее этим механизмом воспользовалась финансовая корпорация «Открытие».
Бинбанк входит в группу «Сафмар», основными его акционерами являются Михаил Шишханов и Михаил Гуцериев.