Бинбанк 20 сентября обратился к Центробанку с просьбой санировать финансовую организацию через Фонд консолидации банковского сектора. Меньше месяца назад этот фонд, который принадлежит Банку России, получил «Открытие» — еще совсем недавно крупнейшую частную финансовую организацию в РФ. Центробанк пока не ответил на просьбу Бинбанка — но даже само обращение к регулятору означает, что уже второй крупный частный банк в стране не может выжить без помощи государства (третий — если считать «Югру», которую ЦБ спасать не стал — просто отозвал лицензию в конце июля).

Бинбанк — это очень крупный банк?

Да. По объему активов он занимает 12-е место в российской банковской системе, а по объему вкладов физических лиц — 7-е. Бинбанк активно рос в последние годы — достаточно сказать, что его активы с начала 2014-го увеличились в пять раз (на столько же — вклады населения), а с 2008-го — в 18 раз. Не в последнюю очередь рост происходил благодаря покупкам и слияниям: в 2014-м Бинбанк взял на себя обязательства (а вместе с ними и льготные кредиты Центробанка) по оздоровлению Москмоприватбанка, а также группу «Рост банка»; в 2015-м Бинбанк приобрел контрольный пакет акций МДМ Банка.

Несмотря на стремительный рост, Бинбанк не входил в число системообразующих банков России — так называют десятки финансовых организаций, к которым ЦБ предъявляет особые требования — но и относится по-особому: представители регулятора не раз заявляли, что не будут отзывать лицензию у банков из этого списка. «Открытие» в этом списке значится.

Кому принадлежит Бинбанк? Есть ли у него лоббистский ресурс?

Основные владельцы Бинбанка — бизнесмены Михаил Гуцериев и его племянник Микаил Шишханов. У Гуцериева, возможно, самая интересная биография из всех миллиардеров, входящих в двадцатку Forbes (Гуцериев в ней — как раз 20-й, с состоянием в 6,3 миллиарда долларов). До 2007 года его основным активом была «Русснефть» (не путать с госкорпорацией «Роснефть», которая, по неофициальным данным, как раз претендовала на некоторые активы «Русснефти»); позднее Гуцериев вынужден был покинуть страну — на него завели дело о неуплате налогов и незаконном предпринимательстве.

Начало истории довольно типичное, самое интересное произошло дальше — Гуцериев, во-первых, смог продать «Русснефть» за три миллиарда долларов Олегу Дерипаске, а, во-вторых, вернуться в Россию и выкупить «Русснефть» обратно. В 2009 году Следственный комитет РФ изменил меру пресечения Гуцериеву с заочного ареста на подписку о невыезде, а затем и вовсе закрыл дело. Гуцериев перебрался обратно в Россию и продолжил делать то, что умел лучше всего — покупать и собирать активы. Как ему это удалось, в точности неизвестно, но после возвращения он сказал: «Спасибо [владельцу АФК „Система“] Владимиру Евтушенкову и [главе Сбербанка] Герману Грефу, которые участвовали в процессе моего возвращения и снятия с меня обвинений».

Пока Гуцериев находился за границей, его племянник Микаил Шишханов (44-е место в списке Forbes) продолжал руководить Бинбанком, в котором работал с 1994 года. А заодно вкладывался в проекты в других отраслях бизнеса — например, именно он купил «Интеко» у Елены Батуриной после того, как ее муж Юрий Лужков перестал быть мэром Москвы.

Семью Гуцериевых называют самой состоятельной в России: помимо Шишханова и Михаила Гуцериева, в список Forbes входит Саит-Салам Гуцериев (54-е место; брат Михаила).

Подробнее про Гуцериева Самый поэтичный миллиардер Как Михаил Гуцериев потерял все, вернул свой бизнес и стал главным эстрадным поэтом страны. Репортаж Ильи Жегулева

Что же произошло с Бинбанком, раз он вынужден просить о санации?

Летом 2017 года, когда на рынке начали циркулировать слухи о скорой санации нескольких крупных банков, чаще всего среди проблемных назывались именно «Открытие» и Бинбанк. В частности, в нашумевшей августовской рассылке управляющей компании «Альфа-капитал» с перечислением проблемных банков помимо «Открытия» и Бинбанка упоминались также МКБ и Промсвязьбанк (позднее УК «Альфа-капитал» назвала письмо «частным мнением» своего аналитика).

У «Открытия» и Бинбанка действительно много общего. Они активно росли в последние годы, и этот рост был в значительной степени связан со слияниями, а также санациями. Именно санации погубили «Открытие»; то же самое, возможно, произошло и с Бинбанком: как отмечали «Ведомости», больше половины активов банка — межбанковские кредиты, а в них большую часть составляют кредиты санируемому «Рост банку».

Клиентам банка есть о чем беспокоиться?

Да, потому что Банк России пока согласия на санацию не дал. Если регулятор откажется от оздоровления банка, придется отзывать лицензию. Это значит, что государство обязательно вернет деньги только тем вкладчикам, у которых на счету меньше 1,4 миллиона рублей — остальное зависнет в банке (в самом лучшем случае деньги вернут через несколько месяцев, в худшем — вернут лишь малую часть). Этот вариант маловероятен по двум причинам: во-первых, он повлияет на репутацию ЦБ (почему «Открытие» спасли, а Бинбанк нет?), во-вторых, потребует значительных денежных вливаний: в Бинбанке хранится больше полутриллиона рублей вкладчиков, и значительная часть из них подпадает под действие страховки.

Если ЦБ одобрит санацию по тому образцу, что и в «Открытии», Бинбанк не закроется, его офисы будут продолжать работу в обычном режиме, а все риски возьмет на себя государство. В случае с «Открытием» массового бегства клиентов удалось избежать — такой сценарий вероятен и с Бинбанком.

Кто может быть следующим?

После решения о санации «Открытия» аналитики говорили, что эффекта домино не будет, поскольку ситуация с «Открытием» уникальна. Теперь финансовые эксперты признают, что за Бинбанком могут последовать и другие частные кредитные организации — если ЦБ согласиться спасать банк не из числа системообразующих, это создаст прецедент. Вести банковский бизнес в России сейчас как никогда сложно: регулирование ужесточается, возможностей для роста не так много из-за стагнирующей экономики и закредитованности населения, цены на нефть не растут — возможно, у некоторых банкиров появится соблазн отдать свой бизнес государству, тем более что, судя по ситуации в «Открытии», за это никого не наказывают.

В рассылке «Альфа-капитала» упоминались Промсвязьбанк и МКБ. Организации утверждают, что держат ситуацию под контролем, это же демонстрирует и их отчетность за август — однако и в Бинбанке до последнего утверждали, что все в порядке.