Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра»

Центральный банк России отозвал лицензию у банка «Югра», в котором ранее ввели временную администрацию.

В пресс-релизе ЦБ говорится, что владельцы «Югры» использовали средства вкладчиков для своих бизнес-проектов, а обычных физических и юридических лиц практически не кредитовали. Банк России также установил факты вывода активов.

По величине активов «Югра» на начало июля 2017 года занимала 29-е место в России.