Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра»
Центральный банк России отозвал лицензию у банка «Югра», в котором ранее ввели временную администрацию.
В пресс-релизе ЦБ говорится, что владельцы «Югры» использовали средства вкладчиков для своих бизнес-проектов, а обычных физических и юридических лиц практически не кредитовали. Банк России также установил факты вывода активов.
По величине активов «Югра» на начало июля 2017 года занимала 29-е место в России.
Представленный собственником банка план финансового оздоровления признан Банком России нереалистичным с точки зрения предложенных собственником сроков, объемов и источников докапитализации, а отдельные его положения не соответствуют действующему законодательству.
Внешнее управление в «Югре» было введено с 10 июля, а с 20 июля вкладчикам начали возвращать застрахованные средства (до 1,4 миллиона рублей). Всего предстоит выплатить 170 миллиардов рублей — рекордную сумму для Агентства по страхованию вкладов.
По версии Центробанка, руководство банка манипулировало средствами вкладчиков и предоставляло недостоверную отчетность. «Дыру» в банке оценивают в 100 миллиардов рублей.