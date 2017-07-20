За банк «Югра» вступилась Генпрокуратура, но это (кажется) не помогло. Что нового в деле о 170 миллиардах рублей вкладчиков?

Руководство банка «Югра», в котором лежат 170 миллиардов рублей вкладчиков, заподозрили в махинациях с отчетностью, в банк ввели временную администрацию. Лицензию пока не отозвали. → Появились слухи, что главный акционер банка Алексей Хотин уехал из России. → Хотин слухи опроверг (!), а одновременно с этим Генпрокуратура (!) объявила действия Центробанка против «Югры» незаконными. → ЦБ после протеста прокуратуры сначала решил отказаться от страховых выплат вкладчикам (!!!), но потом передумал. → Первые миллиарды уже выплачены.