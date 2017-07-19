Генпрокуратура опротестовала введение временной администрации в банке «Югра»

Генпрокуратура РФ потребовала отменить решения Центробанка о введении временной администрации в банке «Югра» и о трехмесячном моратории на удовлетворение требований кредиторов.

«Данные приказы изданы безосновательно, так как не было учтено, что Банк России <…> не выявлял нарушений банком „Югра“ обязательных нормативов», — сказано в сообщении.

По мнению ведомства, «Югра» — «финансово-устойчивая кредитная организация» с «необходимым запасом ликвидности» и «достаточным количеством средств для осуществления деятельности».

«Введение временной администрации повлечет ущерб для федерального бюджета в связи с осуществлением страховых выплат на сумму более 170 миллиардов рублей, снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ускорит инфляционные процессы и ухудшит инвестиционный климат в стране», — заявили в Генпрокуратуре.

В ЦБ заявили, что получили протесты Генпрокуратуры и «подготовят позицию» в необходимые сроки, передает «Интерфакс».