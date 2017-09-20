Бинбанк попросил о санации через месяц после «Открытия». И это тоже не кризис? «Медуза» попросила банковских экспертов объяснить, что происходит на рынке

В среду, 20 сентября, Бинбанк — одна из крупнейших частных кредитных организаций России — обратился к Центробанку с просьбой о санации. В ответ ЦБ решил не прибегать к крайним мерам; он выделит Бинбанку средства, «необходимые для поддержания ликвидности банка». Чуть меньше месяца назад, 29 августа, Банк России объявлял о «Открытия», крупнейшего частного банка в стране. Тогда эксперты подчеркивали, что говорить о кризисе на банковском рынке преждевременно. После новостей о Бинбанке «Медуза» вновь поговорила с аналитиками о том, что происходит с банковским сектором.

Не понимаете, о чем речь? Почитайте подробный текст о том, что случилось с Бинбанком.

Александр Данилов

аналитик рейтингового агентства Fitch

Доля рынка «Открытия» в банковском секторе составляет 3%, доля Бинбанка — где-то 2%; соответственно, ни о каком кризисе речи не идет. Хоть эти банки и на слуху, в масштабах всего сектора их доля незначительна. Проблемы, из-за которых было санировано «Открытие» и, возможно, будет санирован Бинбанк, в основном застарелые, они не отражают теперешнее состояние банковской системы. Вместе с тем банки с такими проблемами еще сохранились. Если вспомнить слова главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, сказанные в начале 2017 года, чистку банковского сектора мы прошли наполовину: она началась в 2013-м, и, если посчитать, еще два-три года процесс будет продолжаться — могут быть отзывы лицензий у мелких банков и случаи спасения банков покрупнее.

Это «чистка» инициирована самим Центробанком — название условное, они-то используют более благозвучное слово «оздоровление». До прихода Набиуллиной было порядка 70 отзывов банковских лицензий в год, но про те банки, уверен, никто даже не слышал в силу их незначительности, это даже далеко не первая сотня. С началом активной фазы начались громкие случаи, например отзыв лицензии у «Мастер-банка» в 2013 году, — хотя он тоже небольшой, меньше процента от всего сектора, но относительно остальных был крупным.

Ядро банковской системы — Сбербанк, «Альфа-банк», все «иностранцы» — это стабильные банки, которые прошли последние кризисы самостоятельно, не нуждаясь в поддержке; на их долю приходится около 40% сектора. Госбанкам — ВТБ, Газпромбанку, Россельхозбанку — будет заблаговременно предоставляться государственная поддержка; это еще процентов 30. Так что 70% банковской системы надежны в силу хороших показателей или господдержки — поэтому кризиса не ожидается.

Гарегин Тосунян

глава Ассоциации российских банков

Ни о каком банковском кризисе речи не идет. Наоборот! Я и в прошлый раз [когда санировали «Открытие»] проводил эту мысль, и сейчас подчеркну — это нормальная обстановка, когда банк не стесняется прийти к ЦБ, сказать: «Дорогой мегарегулятор, вы наш главный врач, мы испытываем недомогание, мы спрашиваем у вас помощи». Тот отвечает: «Хорошо, я специально для этого инициировал закон, создал , я постараюсь вам помочь, потому что я для того и существую. Вы только постарайтесь понять, что это моя нормальная функция».

Вполне возможно, что и другие банки будут приходить к ЦБ, если почувствуют недомогание. Так и должно быть! А не наоборот, когда банки скрывают свои проблемы, а потом приходит Центробанк: «Ой, а у него уже крайняя стадия болезни, ему пора на кладбище».

Юрий Беликов

аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА»

Случай с Бинбанком — специфический. Проблемы этого банка связаны с санированным им несколько лет назад «Рост банком». Бинбанк в рамках плана финансового оздоровления достаточно активно его кредитовал. Больше половины активов Бинбанка — это один огромный необеспеченный кредит «Рост банку». Этот случай уникален в силу масштаба кредитных организаций, но в меньших банках такая практика уже достаточно широко применялась. Банки через санируемые ими кредитные организации, по сути, просто финансируют проекты своих собственников. Им это удобно, потому что санируемые банки могут не выполнять обязательные нормативы: они не особенно публичны и обходят требования. В результате получается такая большая дыра, которая сейчас раскрывается. В принципе, все проблемы Бинбанка связаны именно с качеством активов «Рост банка», которые, скорее всего, выданы компаниям, приближенным к бенефициарам Бинбанка.

Мы не ждем какого-то разового серьезного стресса для рынка из-за ситуации с Бинбанком. Во-первых, Бинбанк, скорее всего, все же переходит Фонду консолидации банковского сектора, и ЦБ не допустит его дефолта. Такой шаг означает практически полную гарантию отсутствия рисков на период оздоровления банка — Бинбанк продолжит исполнять свои обязательства.

В целом ситуации «Бинбанка» и «Открытия», в общем-то, идентичны, но для Бинбанка все может быть чуть сложнее, потому что у «Открытия» был достаточно большой запас ликвидности. Конечно, им понадобился триллион рублей от ЦБ для поддержания ликвидности, но были и свои средства для исполнения обязательств. У Бинбанка ликвидности объективно мало относительно обязательств перед кредиторами. Поэтому в относительной оценке ему может понадобиться большая поддержка, чем «Открытию», но в абсолютном выражении цифры, скорее всего, будут сопоставимы. В остальном все будет так же, как у «Открытия».

О каком-то общем кризисе на банковском рынке из-за ситуаций с Бинбанком или «Открытием» я бы говорить не стал. В обоих случаях проблемы наблюдались уже давно. У Бинбанка — с 2014 года, у «Открытия» тоже в последние годы возникали вопросы из-за качества их активов. Но раскрывать эти проблемы и санировать банки в 2014-м или послекризисном 2015-м было крайне невыгодно. Сейчас рынок стабилизируется, макроэкономическая ситуация получше.

По поводу других банков сказать такого нельзя. Как минимум из топ-10, топ-15 банков в течение полугода-года мы никаких подобных проблем не ждем. «Открытие» и Бинбанк — самые созревшие, самые наболевшие случаи.