ЦБ объявил о выделении финансовой помощи Бинбанку

Банк России принял решение о выделении Бинбанку средств, «необходимых для поддержания ликвидности банка».

О какой сумме идет речь, в сообщении регулятора, датированном 20 сентября, не уточняется, говорится лишь, что решение о выделении кредита было принято «на основании обращения» банка.

Когда было принято решение о выделении кредита и получил ли уже банк эти средства, в сообщении ЦБ не уточняется.

Источники РБК ранее 20 сентября сообщили, что Банк России выделил Бинбанку кредит на поддержание ликвидности «на прошлой неделе». О какой сумме шла речь, собеседники издания не уточнили.