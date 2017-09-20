ЦБ объявил о выделении финансовой помощи Бинбанку
Банк России принял решение о выделении Бинбанку средств, «необходимых для поддержания ликвидности банка».
О какой сумме идет речь, в сообщении регулятора, датированном 20 сентября, не уточняется, говорится лишь, что решение о выделении кредита было принято «на основании обращения» банка.
Когда было принято решение о выделении кредита и получил ли уже банк эти средства, в сообщении ЦБ не уточняется.
Источники РБК ранее 20 сентября сообщили, что Банк России выделил Бинбанку кредит на поддержание ликвидности «на прошлой неделе». О какой сумме шла речь, собеседники издания не уточнили.
20 сентября ЦБ сообщил, что акционеры Бинбанка обратились к регулятору с просьбой о санации. Совладелец и глава совета директоров Бинбанка Микаил Шишханов сообщил, что речь идет о финансовом оздоровлении с использованием Фонда консолидации банковского сектора. Первым банком санированным через этот фонд в конце августа стало «Открытие».
Бинбанк наряду с «Открытием» был упомянут в числе кредитных организаций, у которых возникли проблемы, в письме управляющей компании «Альфа-капитал». Впоследствии письмо было отозвано, а в «Альфа-капитале» его назвали частным мнением сотрудника.