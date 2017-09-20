В Бинбанке сменился глава совета директоров. Банк просит ЦБ о санации

Интерфакс
09:23, 20 сентября 2017
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Совладелец Бинбанка Микаил Шишханов вернулся к оперативному руководству кредитной организацией. Шишханов, говорится в распространенном Бинбанком заявлении, возглавил совет директоров банка.

На посту главы совета директоров Шишханов сменил своего дядю Михаила Гуцериева, занимавшего эту должность с марта.

«Сейчас мы находимся в активной переговорной стадии с Банком России. Наша цель — при поддержке ЦБ РФ через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление Бинбанка и „Рост банка“», — заявил Шишханов после того, как совет директоров банка утвердил его назначение на новый пост.

Финансовое оздоровление с использованием Фонда консолидации банковского сектора, подчеркнул Шишханов, «это оптимальный вариант, который полностью гарантирует соблюдение интересов всех клиентов Бинбанка, включая каждого вкладчика».

Бинбанк входит в группу «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева. В рэнкинге «Интерфакс-100» Бинбанк занимает 12 место по объему активов.
18 сентября стало известно, что госкомпании забрали из Бинбанка треть своих вкладов.
20 сентября «Ведомости» сообщили, что Центробанк рассматривает возможность финансового оздоровления Бинбанка и санируемого им «Рост банка» с помощью Фонда консолидации банковского сектора.
Центробанк сообщил, что с просьбой о санации к регулятору обратились собственники Бинбанка.
Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев совместно владеют 96 процентами Бинбанка.
Бинбанк наряду с «Открытием» был упомянут в числе кредитных организаций, у которых возникли проблемы, в письме управляющей компании «Альфа-капитал». Впоследствии письмо было отозвано, а в «Альфа-капитале» его назвали частным мнением сотрудника.

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