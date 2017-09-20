В Бинбанке сменился глава совета директоров. Банк просит ЦБ о санации

Совладелец Бинбанка Микаил Шишханов вернулся к оперативному руководству кредитной организацией. Шишханов, говорится в распространенном Бинбанком заявлении, возглавил совет директоров банка.

На посту главы совета директоров Шишханов сменил своего дядю Михаила Гуцериева, занимавшего эту должность с марта.

«Сейчас мы находимся в активной переговорной стадии с Банком России. Наша цель — при поддержке ЦБ РФ через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление Бинбанка и „Рост банка“», — заявил Шишханов после того, как совет директоров банка утвердил его назначение на новый пост.

Финансовое оздоровление с использованием Фонда консолидации банковского сектора, подчеркнул Шишханов, «это оптимальный вариант, который полностью гарантирует соблюдение интересов всех клиентов Бинбанка, включая каждого вкладчика».