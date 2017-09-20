«Ведомости»: ЦБ готовится взять Бинбанк под свой контроль

Ведомости
05:28, 20 сентября 2017
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Центробанк может в ближайшее время ввести временную администрацию в Бинбанке, пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников в банковском секторе и близких к регулятору.

По данным собеседников издания, рассматривается вариант с передачей Бинбанка в Фонд консолидации банковского сектора, который занимается финансовым оздоровлением «Открытия».

О передаче Бинбанка под контроль Фонда консолидации банковского сектора, по словам нескольких источников, ЦБ может объявить уже в четверг, 21 сентября. Источники РБК, в свою очередь, сообщили, что об этом решении может быть объявлено в пятницу, 22 сентября.

Источники «Ведомостей» рассказали, что акционеры Бинбанка вели переговоры о передаче его в фонд ЦБ. Собеседники РБК утверждают, что акционеры Бинбанка до недавнего времени пытались договориться с регулятором и исправить ситуацию экстренной продажей активов. Также акционеры активно предлагали ЦБ вариант, при котором банк останется формально частным, но фактически будет управляться сотрудниками Банка России.

В Бинбанке от каких-либо комментариев отказались. ЦБ работу действующих кредитных организаций традиционно не комментирует.

Обновление: В колл-центре Бинбанка сообщили РИА Новости, что кредитная организация работает в штатном режиме. Публикация в газете «Ведомости» стала большой неожиданностью, и банк в течение дня ждет реакции от ЦБ, добавили представители банка.

Вместе с Бинбанком в Фонд консолидации могут отойти санируемый совладельцем банка Микаилом Шишхановым «Рост банк» и «Бинбанк диджитал», уточняют собеседники «Ведомостей».

Ведомости
Бинбанк входит в группу «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева. В рэнкинге «Интерфакс-100» Бинбанк занимает 12 место по объему активов. Физические лица хранят на его счетах 573,8 миллиарда рублей (7 место среди российских банков по этому показателю).
18 сентября сообщалось, что госкомпании забрали из Бинбанка треть своих вкладов.
Процедура финансового оздоровления банка через Фонд ЦБ предполагает, что основным владельцем кредитной организации станет сам регулятор, получив 75% акций.
Первым банком, который ЦБ решил санировать через Фонд консолидации банковского сектора, стало в конце августа «Открытие».
В августе директор УК «Альфа-Капитал» по работе с состоятельными клиентами Сергей Гаврилов рассказал в рассылке о проблемах у крупнейших частных банков страны — «Открытия», Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка. Позднее компания отозвала письмо, назвав его частным мнением сотрудника, а не официальной позицией

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