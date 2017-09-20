«Ведомости»: ЦБ готовится взять Бинбанк под свой контроль

Продолжение Бинбанк попросил ЦБ о санации

Центробанк может в ближайшее время ввести временную администрацию в Бинбанке, пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников в банковском секторе и близких к регулятору.

По данным собеседников издания, рассматривается вариант с передачей Бинбанка в Фонд консолидации банковского сектора, который занимается финансовым оздоровлением «Открытия».

О передаче Бинбанка под контроль Фонда консолидации банковского сектора, по словам нескольких источников, ЦБ может объявить уже в четверг, 21 сентября. Источники РБК, в свою очередь, сообщили, что об этом решении может быть объявлено в пятницу, 22 сентября.

Источники «Ведомостей» рассказали, что акционеры Бинбанка вели переговоры о передаче его в фонд ЦБ. Собеседники РБК утверждают, что акционеры Бинбанка до недавнего времени пытались договориться с регулятором и исправить ситуацию экстренной продажей активов. Также акционеры активно предлагали ЦБ вариант, при котором банк останется формально частным, но фактически будет управляться сотрудниками Банка России.

В Бинбанке от каких-либо комментариев отказались. ЦБ работу действующих кредитных организаций традиционно не комментирует.

Обновление: В колл-центре Бинбанка сообщили РИА Новости, что кредитная организация работает в штатном режиме. Публикация в газете «Ведомости» стала большой неожиданностью, и банк в течение дня ждет реакции от ЦБ, добавили представители банка.