Бинбанк получил кредит от ЦБ перед тем, как попросить о санации
Бинбанк за несколько дней до того, как попросить ЦБ о санации, получил от регулятора кредит на поддержку ликвидности. Об этом сообщил РБК источник, близкий к Банку России.
«Средства были предоставлены в небольшом объеме относительно размеров самого банка», — сказал собеседник издания, не став называть точную сумму кредита. Он лишь подчеркнул, что речь идет о значительно меньшей сумме, чем было выделено «Открытию».
Кредит был предоставлен на прошлой неделе, накануне заседания совета директоров Банка России, подтверждает топ-менеджер крупного банка.
18 сентября стало известно, что госкомпании забрали из Бинбанка, входящего в топ-20 крупнейших кредитных организаций России, треть своих вкладов.
20 сентября ЦБ объявил, что собственники Бинбанка обратились к регулятору с просьбой о санации. Совладелец и глава совета директоров Бинбанка Микаил Шишханов эту информацию подтвердил.
По данным «Ведомостей», рассматривается возможность финансового оздоровления Бинбанка с использованием Фонда консолидации банковского сектора. Первым банком санированным через этот фонд в конце августа стало «Открытие».
ЦБ в 2015 году выдало «Открытию» 127 миллиардов рублей на санацию банка «Траст». «Открытие» затем попросило у регулятора еще 50 миллиардов рублей на санацию «Траста», так как «дыра» в балансе банка оказалась больше, чем предполагалось ранее.