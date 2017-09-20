Бинбанк получил кредит от ЦБ перед тем, как попросить о санации

Продолжение ЦБ объявил о выделении финансовой помощи Бинбанку

Бинбанк за несколько дней до того, как попросить ЦБ о санации, получил от регулятора кредит на поддержку ликвидности. Об этом сообщил РБК источник, близкий к Банку России.

«Средства были предоставлены в небольшом объеме относительно размеров самого банка», — сказал собеседник издания, не став называть точную сумму кредита. Он лишь подчеркнул, что речь идет о значительно меньшей сумме, чем было выделено «Открытию».