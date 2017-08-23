Кирилла Серебренникова отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 19 октября художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из суда.

Серебренникову запретили переписку, телефонные переговоры, встречи и выход на улицу без разрешения следователя. Защита просила разрешить ему ходить на работу.

Такую меру пресечения для режиссера запросило следствие. Оно указало, что у режиссера есть вид на жительство в Латвии и недвижимость за границей. По мнению представителей СК, Серебренников на свободе может воздействовать на свидетелей и уничтожить улики. Следователь утверждает, что фигурант дела Екатерина Воронова ранее уничтожила часть доказательств.

Сам худрук «Гоголь-центра» напомнил, что у него отобрали загранпаспорт, и заверил, что не будет «бегать от следствия». По его словам, домашний арест помешает ему работать. Защита попросила освободить его под залог в 68 миллионов рублей. Глава издательского дома «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова, сестра миллиардера Михаила Прохорова, обязалась внести любой залог.

Во время заседания у здания суда усилили охрану, полиция пригнала автозаки. Поддержать Серебренникова пришли около 500 человек.

В суде за Серебренникова поручились более 30 человек, включая генерального директора Большого театра Владимира Урина, режиссеров Федора Бондарчука и Алексея Германа, телеведущих Ивана Урганта и Андрея Малахова, певца Филиппа Киркорова, писательницу Людмилу Улицкую.