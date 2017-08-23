К Басманному суду, где назначат меру пресечения Серебренникову, прибыли автозаки

Полиция усилила меры безопасности около московского Басманного суда, где в полдень 23 августа начнется заседание о мере пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову. Об этом пишет заместитель главного редактора «Эха Москвы» Владимир Варфоломеев, который опубликовал фотографию двух автозаков у суда.

Полиция подъехала к Басманному суду. pic.twitter.com/eP8UNn4YtD — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) August 23, 2017

За час до начала заседания у суда было около 50 человек, передает корреспондент «Медузы». Половина из них — журналисты, которых уже начали пускать в здание суда.