К Басманному суду, где назначат меру пресечения Серебренникову, прибыли автозаки

Владимир Варфоломеев
08:32, 23 августа 2017
Надежный источник

Полиция усилила меры безопасности около московского Басманного суда, где в полдень 23 августа начнется заседание о мере пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову. Об этом пишет заместитель главного редактора «Эха Москвы» Владимир Варфоломеев, который опубликовал фотографию двух автозаков у суда.

За час до начала заседания у суда было около 50 человек, передает корреспондент «Медузы». Половина из них — журналисты, которых уже начали пускать в здание суда.

Ранее Следственный комитет подал в суд ходатайство об отправке Серебренникова под домашний арест. Сейчас режиссер находится в изоляторе временного содержания.
Серебренникова обвиняют в том, что с 2011 по 2014 годы он организовал хищение 68 миллионов рублей, которые выделили из бюджета на его театральный проект «Платформа».
Сам режиссер обвинения отвергает, заявляя, что не имел отношения к хозяйственной и финансовой деятельности проекта.

Дело Кирилла Серебренникова

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Дело Кирилла Серебренникова

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