Отпустите Кирилла Серебренникова От редакции «Медузы»

В Санкт-Петербурге 22 августа задержали художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, одного из самых известных и талантливых режиссеров России. По всей видимости, в ближайшее время он будет арестован в рамках уголовного дела о мошенничестве; ему предъявлено обвинение. Уже арестованы по этому делу бывший генеральный продюсер основанной Серебренниковым «Седьмой студии» Алексей Малобродский, ее гендиректор Юрий Итин и бухгалтер Нина Масляева.

Когда говорят о деле против Кирилла Серебренникова, часто вспоминают режиссера Всеволода Мейерхольда. Его арестовали 78 лет назад, в 1939 году, в Ленинграде. После допросов и пыток режиссера осудили по обвинению в контрреволюционной деятельности и расстреляли. Спустя 15 лет Мейерхольда реабилитировали, признав, что он не совершил никакого преступления. Мейерхольд был не первым и не последним советским режиссером, осужденным по сфабрикованному делу; простой поиск по базе репрессированных выдает много фамилий.

Дело, фигурантом которого стал Кирилл Серебренников, тоже выглядит неубедительным. Обвинение, например, утверждало, что сотрудники «Седьмой студии» похитили миллионы бюджетных рублей вместо того, чтобы поставить спектакль «Сон в летнюю ночь». Премьера постановки состоялась в ноябре 2012 года — и была громкой: спектакль снимали на фото и видео, его показывали на «Золотой маске» и в Париже, опубликованы десятки рецензий в России и за рубежом, он до сих пор идет в «Гоголь-центре». «Статья не свидетельствует о том, что мероприятие действительно было проведено», — такой была реакция обвинения.

Многим кажется, что сравнивать дело в отношении руководителей «Седьмой студии» с процессами эпохи Большого террора — не только пошло, но еще и некорректно. Ведь тогда людей брали за несуществующий шпионаж и абстрактную антисоветчину, а сейчас следователи оперируют реальными документами; и у кого есть сомнения, что человек, согласившийся занять официальную позицию внутри системы и берущий у государства деньги, не нарушает закон.

Однако из реального правоприменения мы знаем, что статья о мошенничестве — ничем не лучше печально известной 58-й: это такой же эффективный и универсальный инструмент для расправы над любым человеком; разве что никого не расстреливают. Ольга Романова, которая руководит организацией «Русь сидящая» (специализируется на делах в отношении предпринимателей), прямо называет статью о мошенничестве «одной из главных бед в нашей стране», которую нужно «ножницами вырезать из Уголовного кодекса».

И все же у нас нет необходимости ждать 15 лет, чтобы реабилитировать фигурантов дела «Седьмой студии». Мы считаем, что это дело смахивает на сфабрикованное, потому что похожим образом были сфабрикованы дела тысяч людей, осужденных в России за мошенничество. Мы считаем подобное обращение с Кириллом Серебренниковым недопустимым, а предположение о том, что создателями «Седьмой студии» двигало желание украсть бюджетные деньги, — необоснованным. Мы не знаем, кто именно решил атаковать Серебренникова и почему, но постараемся выяснить.

Мы знаем, что Кирилл Серебренников должен снимать кино и ставить спектакли, а не сидеть в СИЗО.