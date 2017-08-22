Кириллу Серебренникову предъявлено обвинение в мошенничестве
Режиссеру Кириллу Серебренникову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Серебренников обвиняется в «организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта „Платформа“», сообщила представитель СК.
В ходе допроса режиссер свою вину не признал, добавила она.
По данным источника «Интерфакса», суд изберет меру пресечения Серебренникову в среду, 23 августа. Рассмотрение пройдет в Басманном районном суде Москвы.
Часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Следственный комитет утром 22 августа объявил, что художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников задержан по подозрению в организации хищения 68 миллионов рублей.
В мае дома у Серебренникова и в «Гоголь-центре» прошли обыски по делу о хищении бюджетных средств, выделенных компании «Седьмая студия», одним из основателей которой он был.
После обысков было объявлено, что у Серебренникова в деле «Седьмой студии» статус свидетеля.
По делу «Седьмой студии» обвинения ранее были предъявлены бывшему генеральному продюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому, экс-директору этой компании Юрию Итину и бывшему бухгалтеру Нине Масляевой. Бывшая бухгалтер, как сообщалось, согласилась сотрудничать со следствием, дав, в частности, показания против других фигурантов дела, а также Серебренникова.