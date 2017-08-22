Режиссеру Кириллу Серебренникову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Серебренников обвиняется в «организации хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта „Платформа“», сообщила представитель СК.

В ходе допроса режиссер свою вину не признал, добавила она.

По данным источника «Интерфакса», суд изберет меру пресечения Серебренникову в среду, 23 августа. Рассмотрение пройдет в Басманном районном суде Москвы.