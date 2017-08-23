За Кирилла Серебренникова поручились Наталия Солженицына, Федор Бондарчук и Филипп Киркоров

Всего в списке поручителей, сообщил корреспондент «Медузы» из зала суда, около двух десятков человек.

В Басманном суде, где избирается мера пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, был зачитан список поручителей.

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников был задержан в ночь на 22 августа. СК объявил, что подозревает его в организации хищения 68 миллионов рублей, выделенных из госбюджета «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа».

Серебренников свою вину не признает, указав, что не имел никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности «Седьмой студии».

Следствие ходатайствует о помещении Серебренникова под домашний арест.

Ранее в рамках дела «Седьмой студии» обвинения были предъявлены бывшему генеральному продюсеру компании Алексею Малобродскому, экс-директору Юрию Итину и бывшему бухгалтеру Нине Масляевой. Итин находится под домашним арестом, а Малобродский и Масляева — в СИЗО.