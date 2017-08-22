СК рассказал о новом участнике дела Кирилла Серебренникова
Следственный комитет назвал еще одного человека, который якобы по приказу режиссера Кирилла Серебренникова «разрабатывал планы мероприятий в рамках проекта „Платформа“, содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости».
В сообщении СК упомянута Е. Воронова. Вероятно, это исполнительный продюсер постановки «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова. Ранее представители СК утверждали, что этот спектакль так и не был поставлен, а выделенные на него деньги фигуранты дела Серебренникова якобы похитили и обналичили через фирмы-однодневки.
До этого имя Вороновой публично не называлось. Из релиза неясно, имеет ли она какой-то статус в уголовном деле.
Кириллу Серебренникову предъявили обвинение в мошенничестве 22 августа. Его привезли в Москву из Санкт-Петербурга, где он снимал фильм о Викторе Цое «Лето».
По версии следствия, Серебренников «организовал хищение не менее 68 млн рублей». Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, статья предполагает лишение свободы до 10 лет. Режиссер отказался признать вину и назвал обвинение абсурдным.
Три других фигуранта дела — бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший директор Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева.
В мае режиссера вызывали на допрос, после чего присвоили статус свидетеля. По словам адвоката Дмитрия Харитонова, художественный руководитель «Гоголь-центра» и далее приходил на допросы, причем один раз ему пришлось прервать из-за этого съемки.
Как сообщал «Интерфакс», Серебренников стал обвиняемым на основе показаний Масляевой и другой сотрудницы бухгалтерии — Татьяны Жириковой.