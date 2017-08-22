СК рассказал о новом участнике дела Кирилла Серебренникова

Следственный комитет назвал еще одного человека, который якобы по приказу режиссера Кирилла Серебренникова «разрабатывал планы мероприятий в рамках проекта „Платформа“, содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости».

В сообщении СК упомянута Е. Воронова. Вероятно, это исполнительный продюсер постановки «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова. Ранее представители СК утверждали, что этот спектакль так и не был поставлен, а выделенные на него деньги фигуранты дела Серебренникова якобы похитили и обналичили через фирмы-однодневки.

До этого имя Вороновой публично не называлось. Из релиза неясно, имеет ли она какой-то статус в уголовном деле.