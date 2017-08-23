Следствие попросило о домашнем аресте режиссера Серебренникова

Заседание суда по мере пресечения Серебренникову начнется в полдень 23 августа. Сейчас режиссер находится в изоляторе временного содержания.

Следствие будет просить суд отправить режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест в рамках дела о мошенничестве. Об этом рассказали в пресс-службе Басманного суда.

Серебренникова задержали в ночь на 22 августа в Санкт-Петербурге, после чего доставили в Москву. Ему предъявили обвинение в хищении 68 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа».

Показания против Серебренникова дали бывшие бухгалтеры созданной им «Седьмой студии». Они заявили, что компания была организована для обналичивания средств, выделенных государством.

Сам Серебренников обвинения отвергает. Как рассказал «Коммерсант», на допросе режиссер заявил, что не имел отношения к хозяйственной деятельности компании.