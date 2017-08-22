Серебренников рассказал о своем задержании. Его везли из Петербурга в Москву девять часов на микроавтобусе

Дождь
19:02, 22 августа 2017
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Режиссер Кирилл Серебренников, который обвиняется в хищениях и находится под стражей, рассказал журналистке «Дождя» и члену Общественной наблюдательной комиссии Когершын Сагиевой подробности своего задержания. Сагиева посетила его в изоляторе временного содержания.

Серебренников рассказал, что его «забрали практически со съемочной площадки» в Санкт-Петербурге, не дав переодеться, передает «Дождь».

Из его слов следует, что это произошло около полуночи — его везли в Москву на микроавтобусе девять часов, и около 9 утра 22 августа он был в СК; там он провел еще восемь часов.

Свое задержание Серебренников считает показательным, поскольку, по его мнению, не было смысла «ехать за ним девять часов в одну сторону, а затем возвращаться еще девять часов». Режиссер рассказал, что поражен обвинением и считает его «удивительным».

Он отметил, что не пропускал ни одной встречи со следователем по делу «Седьмой студии», по которому ранее он проходил в качестве свидетеля, и исправно исполнял все поручения Следственного комитета.

Дождь
О задержании Кирилла Серебренникова СК объявил утром 22 августа. Режиссеру предъявили обвинение в организации хищения 68 миллионов рублей в рамках дела «Седьмой студии». Режиссер отказывается признать себя виновным. Суд определит ему меру пресечения 23 августа.
По делу «Седьмой студии» были арестованы бывший генеральный продюсер компании Алексей Малобродский и бывший главный бухгалтер Нина Масляева (по данным «Интерфакса», в основу обвинений против Серебренникова легли в том числе ее показания). Бывший директор компании Юрий Итин находится под домашним арестом.
Вечером 22 августа стало известно, что по делу также обвиняется исполнительный продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова. В СК заявили, что она находится в розыске.

Дело Кирилла Серебренникова

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Дело Кирилла Серебренникова

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