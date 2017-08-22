Серебренников рассказал о своем задержании. Его везли из Петербурга в Москву девять часов на микроавтобусе

Режиссер Кирилл Серебренников, который обвиняется в хищениях и находится под стражей, рассказал журналистке «Дождя» и члену Общественной наблюдательной комиссии Когершын Сагиевой подробности своего задержания. Сагиева посетила его в изоляторе временного содержания.

Серебренников рассказал, что его «забрали практически со съемочной площадки» в Санкт-Петербурге, не дав переодеться, передает «Дождь».

Из его слов следует, что это произошло около полуночи — его везли в Москву на микроавтобусе девять часов, и около 9 утра 22 августа он был в СК; там он провел еще восемь часов.

Свое задержание Серебренников считает показательным, поскольку, по его мнению, не было смысла «ехать за ним девять часов в одну сторону, а затем возвращаться еще девять часов». Режиссер рассказал, что поражен обвинением и считает его «удивительным».