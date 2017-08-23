«Я честный человек, я не буду бегать от следствия, я буду работать». Кирилл Серебренников выступил в суде

По словам режиссера, домашний арест не позволит ему работать. Серебренников указал, что сотрудничал со следствием и ходил на все допросы, а выделенные из бюджета деньги были потрачены только на проект «Платформа».

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников попросил суд не помещать его под домашний арест.

«Я честный человек, это подтверждают и годы моей работы и ходатайства, которые вы получили. Я снимаю фильм о Викторе Цое и Майке Науменко, у меня выпуск „Маленьких трагедий“ в Гоголь-центре, афиши уже висят, билеты проданы. Я не буду бегать от следствия, я буду работать», — сказал Серебренников.

Следствие попросило отправить Серебренникова под домашний арест по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Как утверждает СК, режиссер и руководство основанной им «Седьмой студии» похитили 68 млн рублей, выделенных на проект «Платформа», и обналичили их.

За режиссера поручились почти 30 человек, включая генерального директора Большого театра Владимира Урина, режиссеров Федора Бондарчука и Алексея Германа, телеведущих Ивана Урганта и Андрея Малахова, певца Филиппа Киркорова, писательницу Людмилу Улицкую.

Худрук «Гоголь-центра» отрицает свою вину, уточняя, что не отвечал за финансы «Седьмой студии».