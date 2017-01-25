Сенатор предложил не передавать РПЦ имущество без согласия региональных парламентов

Участие региональных законодательных органов в передаче религиозным организациям имущества, говорится в пояснительной записке, с которой ознакомился ТАСС, придаст процедуре «публичный характер», что позволит «в полной мере отразить интересы населения», а не только религиозных и государственных организаций.

Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вадим Тюльпанов подготовил законопроект, обязывающий органы исполнительной власти согласовывать решения о передаче имущества религиозным организациям с региональными парламентами.

«Отсутствие согласования с законодательным (представительным) органом может являться основанием для отказа в передаче в собственность или безвозмездное пользование религиозной организации государственного имущества религиозного назначения», — указывается в пояснительной записке.

Законопроект об участии региональных парламентов в принятии решений о передаче имущества религиозным организациям вносится в Госдуму на фоне споров вокруг решения администрации Санкт-Петербурга передать Исаакиевский собор РПЦ.

Против передачи Исаакиевского собора РПЦ выступил Творческий союз музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области, региональный союз ученых и ряд других общественных организаций. В Санкт-Петербурге прошла акция протеста против передачи собора.

В свою очередь депутаты законодательного собрания Петербурга большинством голосов приняли петицию к министру культуры РФ с просьбой ускорить передачу собора церкви.

По действующему законодательству, решение о передаче недвижимого имущества религиозного назначения религиозным организациям принимает уполномоченный орган исполнительной власти региона. Участие законодательных органов в этой процедуре в законодательстве не прописано.

В 2016 году, как выяснил «Дождь», РПЦ было передано 133 различных объекта. На долю Русской православной церкви приходилось 90 процентов всех заявок на передачу объектов, которые в течение года подавали в Росимущество религиозные организации.

В январе 2017 года стало известно, что РПЦ просит передать ей в пользование объекты на территории заповедника «Херсонес Таврический».