Крымская епархия хочет забрать себе музей «Херсонес Таврический». Главное

В понедельник, 23 января, Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП; автономная часть РПЦ) попросила передать ей 24 объекта музея-заповедника «Херсонес Таврический». Как заявил протоиерей Сергий Халюта, строения на территории комплекса ранее принадлежали монастырю — и «Богу нужно вернуть Богово». В 2015 году Халюта неделю проработал директором музея — но вынужден был уйти под давлением сотрудников. Нынешний руководитель музея заявила, что передача «Херсонеса» Церкви нанесет комплексу большой вред; в министерстве культуры вопрос назвали «дискуссионным». «Медуза» коротко рассказывает о ситуации вокруг «Херсонеса Таврического».

23 января Симферопольская и Крымская епархия Украинской православной церкви попросила передать ей музей-заповедник «Херсонес Таврический». Речь идет о 24 объектах. Церковь ссылается на федеральный закон № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

По словам благочинного Севастопольского округа УПЦ МП протоиерея Сергия Халюты, здания и сооружения, находящиеся на территории «Херсонеса Таврического», являются строениями бывшего Владимирского мужского монастыря. «Нужно спокойно идти к пониманию того, что Богу нужно вернуть Богово, а кесарю вернуть кесарево», — заявил Халюта.

Благочинный подчеркнул, что в епархии «генерируют идею» развития заповедника, хотят «построить современный музейный комплекс». «Ни Советский Союз, ни Украина, ни Российская Федерация на сегодняшний день не сделали ничего, чтобы этот музей стал действительно музеем», — уверен Халюта. Заявка о передаче музея Церкви подана в Росимущество в ноябре 2016 года.

Украинская православная церковь Московского патриархата — автономная и самоуправляемая часть РПЦ; предстоятель УПЦ МП подчеркивал, что Церковь имеет «определенную независимость» от РПЦ.

Сергий Халюта ранее сам был директором «Херсонеса Таврического», но из-за негативной реакции общественности проработал на посту всего неделю. 29 июля 2015 года протоиерея директором назначил тогдашний губернатор Севастополя Сергей Меняйло. Свой выбор он объяснил тем, что Херсонес — святое место, которое должно привлекать паломников, поэтому лучше других с обязанностями руководителя справится священник. Меняйло заявил, что назначение проводилось при поддержке Министерства культуры РФ, хотя само ведомство позже подчеркнуло, что не вправе согласовывать или блокировать решения местных властей.

Сотрудники заповедника выступили против решения Меняйло, опасаясь, что в Херсонесе, включенном в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, прекратится научная деятельность. Ученых поддержали, в частности, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и советник президента по культуре России Владимир Толстой.

6 августа 2015 года Халюта покинул пост. Директором стала Светлана Мельникова, бывший директор государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В октябре 2015-го «Херсонес Таврический» передали в федеральную собственность; с тех пор его курирует Минкульт.

Меняйло подал в отставку в июле 2016 года; федеральный центр был недоволен им в том числе из-за сюжета с «Херсонесом Таврическим».

В Минкульте вопрос о передаче заповедника УПЦ назвали «дискуссионным». «По закону мы обязаны отдавать церкви имущество, которое ранее было церковным, но с одним условием: если музей получит адекватную замену этим помещениям. Вопрос о целесообразности отдачи этого объекта — дискуссионный. Требуется обсуждение с церковью и музейным сообществом, с нашим министерством», — заявил первый замминистра культуры Владимир Аристархов.

«Позиция очень четкая и определенная: подобное решение нанесет большой вред Херсонесскому музею-заповеднику и не позволит ему дальнейшего развития, — конкретизировала директор музейного комплекса Светлана Мельникова. — Надо понимать, что в тех зданиях, на которые претендует Симферопольская епархия, находятся экспозиционные площади музея, фонды хранилища, реставрационные мастерские».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не знает об обращении епархии.