Умеет ли РПЦ обращаться с памятниками культуры? Отвечает архитектор и реставратор Александр Попов

Власти Санкт-Петербурга решили передать Исаакиевский собор в собственность Русской православной церкви. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заверил, что собор сохранит свою «музейно-просветительскую функцию», а в РПЦ отметили, что смена собственника «позволит усилить мировое значение собора как музея и святыни» — однако у некоторых горожан происходящее вызывает беспокойство . «Исаакиевский собор и до революции (когда церковь не была отделена от государства) не принадлежал ни епархии, ни даже синоду. Он находился в подчинении министра внутренних дел», — напомнил историк Лев Лурье. По словам ученого, непонятно, как епархия планирует содержать «гигантский Исаакий, заполненный реликвиями». «Медуза» попросила архитектора и реставратора Александра Попова рассказать, что происходит с памятниками культуры после того, как они переходят в ведение РПЦ.

Александр Попов

архитектор-реставратор, советник Российской академии архитектуры и строительных наук

Любая современная постройка отличается от памятника тем, что памятник хранит в себе определенную информацию. Русская православная церковь, как правило, за наши же деньги уничтожает такие памятники. Представьте, что у вас есть картина Рафаэля или Андрея Рублева. Вы отдали ее на реставрацию, а вам после этого выдают какую-то мазню. Примерное то же самое происходит со всем, что берет под свое управление РПЦ: когда им передают памятники, они с ними совершают какую-то еврореставрацию.

Например, в Архангельской области деревянные памятники обшивают сайдингом — это все равно, что их уничтожить. В Вологодской области, в соборе Спаса Преображения они провели реставрационные работы — поставили пластмассовые подоконники, пластиковые окна. Таких примеров огромное количество.

Музейщики пытаются сохранить наше культурное наследие, а у РПЦ свои задачи. Насколько я себе представляю, РПЦ будет брать деньги за просмотр Исаакиевского собора. Что будет с этими деньгами дальше — пойдите проследите. Насколько важен этот собор для РПЦ, я сказать не могу, но понимаю, что доходы здесь будут гораздо больше.

Весь мир сохраняет свою национальную культуру. Вот, например, Италия: каждый кусочек земли в Италии дороже, чем нефтяные залежи на Ближнем Востоке, потому что они пропитаны культурным наследием. В Риме есть огромный кусок города прямо в центре, который является археологическим раскопом, куда приезжают миллионы туристов — только ради это.

Исаакиевский собор — место культовое. Трудно сказать, собираются ли они менять его. Самое главное, что проблемы памятников архитектуры не дают решать профессионалам. Вместо этого на междусобойном уровне какие-то группы людей проявляют свои интересы, не заботясь о том, что Исаакиевский собор — это национальное достояние.

Оно не принадлежит ни РПЦ, ни городу Санкт-Петербургу, а принадлежит всему миру. Его надо соответствующим образом сохранять. Исаакиевский собор в свое время олицетворял тот факт, что Санкт-Петербург был главным городом Европы, и это памятник европейской культуры. По нему устанавливали линию, выше которой нельзя строить. Это памятник мирового культурного наследия, который нужно хранить.