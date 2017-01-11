На Исаакиевском соборе вывесили баннер «Не РПЦ»

Фонтанка.ру
13:18, 11 января 2017
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Активисты движения «Весна» в знак протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви вывесили на его колоннаде баннер со словами «Не РПЦ».

Устроители акции планировали разместить на Исаакие надпись «Слава богу не РПЦ», которая состояла бы из трех баннеров. Однако, как пишет «Фонтанка», из-за того, что за активистами пристально наблюдали сотрудники полиции, повесить удалось лишь одну часть.

Баннер с надписью «Не РПЦ» провисел около трех минут, после чего был снят полицейскими.

Несмотря на вмешательство правоохранительных органов, никто из представителей «Весны» задержан не был.

Фонтанка.ру
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 10 января объявил, что Исаакиевский собор будет передан в пользование РПЦ. Точные сроки передачи здания церкви пока не установлены.
По словам Полтавченко, РПЦ будет самостоятельно финансировать содержание Исаакия. Глава юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега), в свою очередь, сообщила, что церковь рассчитывает на субсидии для поддержания здания собора в надлежащем состоянии.

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