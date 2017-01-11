На Исаакиевском соборе вывесили баннер «Не РПЦ»

Активисты движения «Весна» в знак протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви вывесили на его колоннаде баннер со словами «Не РПЦ».

Устроители акции планировали разместить на Исаакие надпись «Слава богу не РПЦ», которая состояла бы из трех баннеров. Однако, как пишет «Фонтанка», из-за того, что за активистами пристально наблюдали сотрудники полиции, повесить удалось лишь одну часть.

Движение Весна развернуло на колоннаде Исаакиевского собора баннер «НЕ РПЦ», протестуя против передачи собора церкви pic.twitter.com/qkXNuMkffV — Dave Frenkel (@merr1k) January 11, 2017

Баннер с надписью «Не РПЦ» провисел около трех минут, после чего был снят полицейскими.