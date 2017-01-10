Музей или храм? Кому на самом деле принадлежат знаменитые российские памятники архитектуры. Тест «Медузы»

В Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге проходят богослужения, у него есть свой настоятель, но собор Русской православной церкви не принадлежит. В соответствии с формальным статусом, это музей — хотя церковь уже много лет пытается забрать у Петербурга один из его главных символов. «Медуза» посмотрела на формальное владение другими известными религиозными зданиями в России и подготовила тест — знаете ли вы, кому принадлежит тот или иной храм.