Полтавченко объявил о передаче Исаакиевского собора РПЦ

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил сообщения о том, что Исаакиевский собор будет передан в пользование Русской православной церкви.

«По договоренности между патриархом [Кириллом] и мною собор сохранит музейно-просветительскую функцию», — цитирует его ТАСС.

Губернатор добавил, что содержаться храм будет за счет РПЦ. Ранее городские власти утверждали, что в случае передача храма Церкви, расходы на его содержание должен будет нести город.

Когда именно храм будет передан Церкви, не сообщается. Пресс-секретарь Полтавченко Андрей Кибитов заявил «Интерфаксу», что на необходимые согласования уйдет «длительное время», «возможно, месяцы».