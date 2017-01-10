Полтавченко объявил о передаче Исаакиевского собора РПЦ
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил сообщения о том, что Исаакиевский собор будет передан в пользование Русской православной церкви.
«По договоренности между патриархом [Кириллом] и мною собор сохранит музейно-просветительскую функцию», — цитирует его ТАСС.
Губернатор добавил, что содержаться храм будет за счет РПЦ. Ранее городские власти утверждали, что в случае передача храма Церкви, расходы на его содержание должен будет нести город.
Когда именно храм будет передан Церкви, не сообщается. Пресс-секретарь Полтавченко Андрей Кибитов заявил «Интерфаксу», что на необходимые согласования уйдет «длительное время», «возможно, месяцы».
О том, что Георгий Полтавченко после встречи с патриархом Кириллом поручил к декабрю 2017 года передать Исаакиевский собор РПЦ, 9 января сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источники в городской администрации.
В 2015 году власти Санкт-Петербурга отказались передать собор Церкви, аргументировав это финансовыми соображениями. После этого митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, который является настоятелем храма, обратился с этой просьбой к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.
Исаакиевский собор был построен в первой половине XIX века, это крупнейший православный храм Санкт-Петербурга. В 1928 году в нем прекратились службы, через три года в соборе был открыт Государственный антирелигиозный музей; позже профиль музея был сменен на «историко-художественный».
С 1990-х годов в храме возобновились богослужения; в наши дни они совершаются ежедневно.
Исаакиевский собор находится в пользовании государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», который заведует еще тремя храмами — Спасом на крови, Сампсониевским и Смольным соборами.