Губернатор Петербурга поручил передать Исаакиевский собор РПЦ к концу года

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил передать Исаакиевский собор в ведение Русской православной церкви к декабрю 2017 года. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в городской администрации.

«Губернатор поставил задачу: передать собор к декабрю 2017-го, задача абсолютно нерешаемая из-за бумажной волокиты, скорей всего, реальный срок — 2019 год», — заявил собеседник издания.

Директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров в комментарии «Росбалту» назвал эту информацию «небезосновательными слухами».

В комитете по имущественным отношениям заявили «Фонтанке», что вопрос о передаче собора РПЦ обсуждается, однако окончательного решения нет.

По данным издания, договоренность о передаче собора РПЦ была достигнута на встрече Полтавченко и патриарха Кирилла в декабре 2016 года.