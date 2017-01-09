Губернатор Петербурга поручил передать Исаакиевский собор РПЦ к концу года

Фонтанка.ру
15:03, 9 января 2017
Требует подтверждения

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил передать Исаакиевский собор в ведение Русской православной церкви к декабрю 2017 года. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в городской администрации.

«Губернатор поставил задачу: передать собор к декабрю 2017-го, задача абсолютно нерешаемая из-за бумажной волокиты, скорей всего, реальный срок — 2019 год», — заявил собеседник издания.

Директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров в комментарии «Росбалту» назвал эту информацию «небезосновательными слухами».

В комитете по имущественным отношениям заявили «Фонтанке», что вопрос о передаче собора РПЦ обсуждается, однако окончательного решения нет. 

По данным издания, договоренность о передаче собора РПЦ была достигнута на встрече Полтавченко и патриарха Кирилла в декабре 2016 года.

Официальная позиция в Смольном все та же — почти никто и ничего не слышал, но неофициально чиновники рассказывают, что решение принято и теперь лишь вопрос, когда губернатор Георгий Полтавченко его озвучит и публично объяснит, почему спустя год изменил свою точку зрения. 

Фонтанка.ру
Исаакиевский собор — крупнейший православный храм Санкт-Петербурга, построен в первой половине XIX века. В 1928 году в нем прекратились службы, через три года в соборе был открыт Государственный антирелигиозный музей; позже профиль музея был сменен на «историко-художественный».
В настоящее время в Исаакиевском соборе ежедневно совершаются богослужения, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий — настоятель собора.
В июле 2015 года Санкт-Петербургская епархия обратилась к городу с просьбой о передаче собора в ведение церкви, однако администрация отказалась это сделать. В 2016 году митрополит Варсонофий обратился с просьбой передать РПЦ Исаакиевский собор (а также храм Спаса на крови и здания Смольного монастыря) к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.
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