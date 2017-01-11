РПЦ рассчитывает на субсидии на содержание Исаакиевского собора

Интерфакс - Религия
10:56, 11 января 2017
Надежный источник

Русская православная церковь (РПЦ) рассчитывает на получение субсидий для поддержания в надлежащем состоянии здания Исаакиевского собора. Об этом заявила глава юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

«Поскольку это объект ЮНЕСКО, возможно, здесь городские субсидии должны быть задействованы», — сказала она.

Ценности, которые хранятся в соборе, иконы и иконостас, предположила глава юридической службы Московской патриархии, скорее всего будут сохранены в оперативном управлении музея и переданы в безвозмездное пользование церкви.

Председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации, член патриаршего совета по культуре Леонид Калинин в свою очередь заявил ТАСС, что средств от экскурсионной деятельности хватит на содержание собора. «Если нам не будет хватать средств, и это будет объективно, люди это увидят, я вас уверяю: принесут и помогут», — добавил он.

«Если речь идет о поддержании в надлежащем состоянии самого здания, то это будет, скорее всего, осуществляться за счет субсидий, выделяемых в рамках той или иной программы», — заявила игумения.

Интерфакс - Религия
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 10 января объявил, что Исаакиевский собор будет передан в пользование РПЦ. Расходы по содержанию храма, добавил он, возьмет на себя церковь. Исаакий, подчеркнул Полтавченко, сохранит музейно-просветительскую функцию.
Точные сроки передачи собора РПЦ пока не называются. По оценке директора Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николая Бурова, процесс передачи собора займет не менее двух-трех лет.
Решение властей Санкт-Петербурга о передаче Исаакия в пользование РПЦ вызвало неоднозначную реакцию. Спикер законодательного собрания города Вячеслав Макаров назвал призывы не передавать собор РПЦ провокацией, «направленной, в том числе, и на разжигание религиозной розни». 

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться