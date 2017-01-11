РПЦ рассчитывает на субсидии на содержание Исаакиевского собора

Русская православная церковь (РПЦ) рассчитывает на получение субсидий для поддержания в надлежащем состоянии здания Исаакиевского собора. Об этом заявила глава юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

«Поскольку это объект ЮНЕСКО, возможно, здесь городские субсидии должны быть задействованы», — сказала она.

Ценности, которые хранятся в соборе, иконы и иконостас, предположила глава юридической службы Московской патриархии, скорее всего будут сохранены в оперативном управлении музея и переданы в безвозмездное пользование церкви.

Председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации, член патриаршего совета по культуре Леонид Калинин в свою очередь заявил ТАСС, что средств от экскурсионной деятельности хватит на содержание собора. «Если нам не будет хватать средств, и это будет объективно, люди это увидят, я вас уверяю: принесут и помогут», — добавил он.