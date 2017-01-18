Петербургские депутаты устроили потасовку из-за Исаакиевского собора

Петербургские депутаты устроили потасовку в законодательном собрании. Как сообщает «Фонтанка», стычка произошла из-за передачи Исаакиевского собора под управление Русской православной церкви.

Депутат от «Яблока» Михаил Амосов раскритиковал подготовленный представителями «Единой России» проект обращения к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой обеспечить скорейшую передачу Исаакиевского собора.

Амосов потребовал исправить документ, но спикер законодательного собрания, единорос Вячеслав Макаров его проигнорировал.

Амосов стал ходить по залу и скандировать: «Я за поправки, дайте сроки на поправки!». Единоросы окружили его, кто-то схватил «яблочника». Тот вырывался. Как отмечает «Фонтанка», потасовка закончилась «не в пользу Амосова». Издание опубликовало видео схватки.

В парламенте Петербурга из-за Исаакия подрались депутаты Fontanka Ru

Проект обращения к Мединскому, который также поддержала фракция ЛДПР, был принят. За него проголосовал 41 депутат, при 8 голосах против и одном воздержавшемся.

Обновление: Минкультуры заявило, что не может повлиять на сроки передачи Исаакиевского собора РПЦ, так как он является не федеральной, а городской собственностью. «Законодательное собрание Петербурга должно это знать», — подчеркнули в пресс-службе Минкультуры, рекомендовав депутатам «решать этот вопрос на местном уровне, обращаясь к губернатору».