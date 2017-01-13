Акция протеста в Петербурге против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Репортаж «Медузы»

Решение властей Санкт-Петербурга передать Исаакиевский собор Русской православной церкви вызвало недовольство у многих жителей города, в том числе и православных. 13 января сначала возле собора, а затем в сквере напротив собралась толпа протестующих против решения петербургского губернатора Георгия Полтавченко. По просьбе «Медузы» журналист Артем Александров сходил на митинг и послушал, что петербуржцы говорят об РПЦ, Полтавченко и ситуации вокруг Исаакиевского собора.

Митинг против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви должен был пройти на ступеньках храма в качестве встречи с депутатами законодательного собрания Петербурга — они и организовали акцию.

Почти сразу после ее начала стало ясно, что все протестующие на ступеньки не помещаются. Полиция предложила организаторам перенести мероприятие в сквер напротив Исаакия, и они согласились. Несколько человек остались дежурить возле храма, остальные отошли в сквер. Там противники передачи храма РПЦ окружили организаторов, трех депутатов заксобрания Санкт-Петербурга — Бориса Вишневского («Яблоко»), Максима Резника («Партия роста»), Алексея Ковалева («Справедливая Россия»), — а также координатора местного отделения партии «Парнас» Андрея Пивоварова. Они залезли на скамейку, предварительно постелив на нее газету.

По условиям встречи с депутатами громкоговорители не использовались. «Ничего не слышно», — жаловались в толпе. Поскольку сквер окружен со всех сторон проезжими улицами, уже в 15 метрах от скамейки выступающих действительно не было слышно — кроме разве что Ковалева. «Нам нужно создать движение православных, выступающих против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Церковь занимается разжиганием, сталкивает верующих людей с гражданским населением Петербурга, такого быть не должно», — басил Ковалев.

С ним была согласна Виктория, раздающая митингующим церковные свечки. Виктория рассказала корреспонденту «Медузы», что она православная — но выступает против передачи музея: «Я раздаю свечи за богоугодное дело. Собор нельзя отдавать. РПЦ поступает неправильно, она настраивает людей против себя».

Депутат Максим Резник с трибуны заверил собравшихся, что — кто бы что ни говорил — ситуация далеко не безнадежная. «Очевидно, что много людей против, — рассуждал Резник. — Нужно дотянуть до 2018 года, отстоять собор до этого года. В 2018-м проходят президентские выборы, и власти из-за этого предавать собор не будут. Получится ли не допустить передачу до 2018 года, зависит от того, на сколько массовым будет протест». (В соответствии с распоряжением петербургских властей, Исаакиевский собор будет передан РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет, и это должно произойти до 1 марта 2019-го).

Резник продолжил свою речь предложением отправить в отставку губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, на что получил порцию аплодисментов. Второй раз протестующие аплодировали депутату Борису Вишневскому, который сказал, что передача Исаакиевского собора церкви будет оспорена в суде (судом губернатору он уже грозил — 10 января, когда стало известно, что вопрос с Исаакиевским собором решен). По мнению оппозиционера, есть хорошие шансы на победу, поскольку нарушений «полно».

«Недавно в РПЦ сказали, что подадут в Смольный обращение по поводу передачи после Крещения [19 января]. Тем не менее, им уже сказали, что передадут собор. Как же это так — задним числом, без обращения передали. Это незаконно», — говорил Вишневский. (Решение о передаче собора было принято после обращения патриарха Кирилла к губернатору Полтавченко в декабре 2016-го; соответствующее распоряжение датируется 30 декабря).

Митинг оказался коротким: минут через сорок организаторы предложили расходиться, уточнив, что граждане должны вновь собраться 28 января на Марсовом поле («петербургский Гайд-парк», где теоретически можно проводить митинги без согласования). Пока граждане продолжали общаться с депутатами, в центре сквера маленькая девочка лепила снеговика. Три белых шарика венчал крест. «Это патриарх», — объяснила автор скульптуры; снеговика бросились фотографировать закончившие митинговать петербуржцы.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС / Vida Press

Недалеко от протестующих проходила и другая встреча: активисты ультраконсервативного «патриотического» «Национально-освободительного движения» (НОД) и казаки пришли к Исаакиевскому собору, чтобы поддержать решение властей. Вели они себя мирно — стояли с листовками и флагами и не пытались провоцировать протестующих.

«Два человека — Полтавченко и патриарх — договорились между собой и решили, что заберут у горожан их национальное достояние. Это неправильное поведение. Вера должна быть созидающей, а не отнимающей силой», — спорила с нодовцем Лидия Ивановна под тихое жужжание квадрокоптера, запущенного неизвестно кем.

Возле самого Исаакиевского собора дольше прочих оставался только мужчина в коротком пальто, стоящий в одиночном пикете. В руках он держал плакат, на котором было написано: «Поп-out».