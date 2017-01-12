Исаакиевский собор передают в пользование РПЦ. Что теперь с ним будет? «Твердыня православия снимает с себя иссохшую секулярно-музейную шелуху»

В четверг, 12 января, стало известно, что до марта 2019 года здание Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге на 49 лет передадут в безвозмездное пользование Русской православной церкви. Сейчас собор является частью одноименного музейного комплекса. Власти города уверяют, что музейная функция сохранится; представители РПЦ обещают «стряхнуть музейную пыль» с собора. В самом музейном комплексе предсказывают скорую смерть экспозиции, а гражданские активисты и политики намереваются защитить памятник архитектуры от передачи РПЦ. «Медуза» рассказывает, как развиваются события вокруг Исаакиевского собора.

10 января губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко объявил о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви. Решение о передаче было принято после обращения патриарха Кирилла к губернатору Полтавченко в декабре 2016-го. Передача собора должна состояться до 1 марта 2019-го, следует из распоряжения, опубликованного 12 января на сайте городского комитета имущественных отношений. Распоряжение при этом датировано 30 декабря 2016-го. Собор будет передан в пользование РПЦ на 49 лет. До 2012-го он находился в федеральной собственности, а потом был передан Петербургу.

Исаакиевский собор в нынешнем виде построили в 1818–1858 годах, строительство курировал император Александр I, позже — Николай I; работы оплачивались из государственной казны. В 1928-м службы в соборе были прекращены, через три года там открылся Государственный антирелигиозный музей, затем профиль музея сменили на «историко-художественный». С 1990-х годов в храме возобновились богослужения. Исаакиевский собор вместе с петербургским храмом Спаса на Крови входит в государственный музейный комплекс «Исаакиевский собор».

Формально Исаакиевский собор так и останется в собственности города, но РПЦ получит его в безвозмездное пользование. Точно не ясно, кто будет нести расходы по текущему ремонту здания. 12 января информационные агентства опубликовали взаимоисключающие заявления руководителя комиссии по взаимодействию РПЦ с музеями епископа Тихона (Шевкунова). Согласно агентству ТАСС, он сообщил, что реставрация ляжет на плечи государства; «Интерфакс» приводит его цитату о том, что текущий ремонт будет проведен за счет средств РПЦ.

Вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов сообщил, что обязанность «содержать объект в надлежащем состоянии» остается у городских властей. Директор музейного комплекса «Исаакиевский собор» Михаил Буров в 2015 году оценивал ежегодные расходы на содержание комплекса в 650 миллионов рублей.

Власти Петербурга заявили, что собор продолжит музейную деятельность. «По договоренности между патриархом [Кириллом] и мною собор сохранит музейно-просветительскую функцию», — говорил 10 января губернатор Георгий Полтавченко. 12 января вице-губернатор Мокрецов добавил, что РПЦ должна будет заключить с городом «очень жесткий» договор о сохранности музейных объектов Исаакиевского собора. «Неисполнение обязательств приводит к расторжению договора пользования объектом», — отметил он. Епископ Тихон заявил, что экскурсионная программа собора будет расширена. «Конечно, никаких атеистических экскурсий не будет. Будут экскурсии культурологического характера», — сказал он. РПЦ планирует отменить плату за вход в собор (сейчас стоимость услуги составляет 400 рублей).

В Министерстве культуры РФ считают, что после передачи собора РПЦ выполнение им музейных функций возможно «лишь теоретически».

Лестница, ведущая на колоннаду Исаакиевского собора Фото: Алексей Даничев / Sputnik / Scanpix / LETA

В РПЦ передачу собора назвали «исторической справедливостью». «Она произошла в год, который многие ассоциируют со столетием революции. Возвращение собора явится данью памяти всем жителям Петербурга, которые отдали свои жизни в годы кровавых репрессий», — заявил председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии РПЦ Александр Пелин. Первый заместитель председателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом Александр Щипков назвал передачу собора «масштабным событием», с которого начнется «христианизация всего социокультурного ландшафта России». «Мы наконец дожили до момента, когда твердыня православия снимает с себя иссохшую секулярно-музейную шелуху», — написал он в колонке для МИА «Россия сегодня».

Гражданские активисты и политики собираются протестовать против передачи собора РПЦ. 13 января депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский проведет на ступенях Исаакиевского собора встречу «оргкомитета кампании по защите музея» и жителей города. Он также намерен обратиться в суд. «Во-первых, будет разрушена работа музея, а во-вторых, поскольку вход в храм платным быть не может, памятник лишится подавляющей части доходов, которые сейчас получает», — объяснил Вишневский. Председатель фракции «Справедливой России» в петербургском заксобрании Алексей Ковалев назвал передачу собора «вредоносным решением, которое ударит по системе реставрации памятников в Санкт-Петербурге».

Председатель петербургского отделения «Партии прогресса» Полина Костылева и гражданский активист Федор Горожанко запустили акцию по сбору подписей за сохранение статуса Исаакиевского собора. Как рассказал Горожанко «Медузе», подписи будут отправлены в администрацию Петербурга. На вечер 12 января их оставили почти 15 тысяч человек. Протестная петиция на change.org собрала 125 тысяч подписей. В ответ на такую реакцию в РПЦ попросили «не устраивать революций».

Пресс-конференция, посвященная передаче Исаакиевского собора РПЦ, 12 января 2017 года Фото: Александр Петров / ТАСС

В государственном музейном комплексе «Исаакиевский собор» заявили, что передача здания собора РПЦ «приведет к уничтожению музея в нынешнем виде». «Как для музейщика для меня проблема заключается в сохранности здания и продолжении реставрационных работ, которые никогда не закончатся. Такие здания не выходят из реставрации, это бесконечный процесс. И, конечно, проблема человеческая: что делать с теми людьми, которые трудились в музее», — заявил директор музейного комплекса Николай Буров. Он также заявил, что собор является важным источником дохода музея и после передачи здания РПЦ музей перестанет быть самоокупаемым.